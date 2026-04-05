Hallaron a una persona sin vida y el lugar quedó rodeado de incógnitas

El cuerpo fue encontrado en Cinco Saltos. La zona fue acordonada y se espera el avance de la investigación.

El episodio reavivó el debate sobre los abordajes de crisis de salud mental.

Un fuerte despliegue policial se registró en Cinco Saltos tras el hallazgo de una persona fallecida . El hecho ocurrió en calle Pedro Ramos , cerca de la intersección con Remedios de Escalada .

Tras el aviso, personal policial y Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente y procedieron a resguardar la escena .

El sector fue acordonado para preservar posibles evidencias hasta la llegada de los peritos.

Expectativa por las pericias

En el lugar intervino el Gabinete de Criminalística y de la Fiscalía, que deberán determinar las circunstancias del hecho.

Según las primeras informaciones de fuentes oficiales, detallaron que se trató de un suicidio. Aunque no se brindaron detalles oficiales sobre la identidad de la persona.

Un caso rodeado de dudas

El hallazgo abrió múltiples interrogantes y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

La investigación recién comienza y será clave el trabajo de los especialistas para esclarecer qué ocurrió.