La ciudad rionegrina donde hay "trabajo, esperanza y obras" para acompañar el crecimiento

La intendenta Roxana Fernández trazó un panorama alentador y no solo por el "boom GNL". Adelantó que esperan que la temporada sea "récord" en Playas Doradas.

La intendenta de Sierra Grande , Roxana Fernández , trazó un panorama alentador al señalar que junto al gobierno provincial se están planificando obras clave para acompañar el crecimiento poblacional y económico, potenciado por el desarrollo de la planta de GNL . Además, agradeció el acompañamiento de los vecinos en las recientes elecciones y anticipó que esperan que la próxima temporada de Playas Doradas “sea récord” .

“Está prevista la construcción de un nuevo hospital -ya se están ultimando los detalles del proyecto para su licitación-, y también de una delegación de la Secretaría de Energía . Además, estamos trabajando para facilitar el acceso a la tierra a través del programa Suelo Urbano y fraccionamientos municipales. Hay trabajo, esperanza y obras”, detalló la jefa comunal.

Fernández explicó que este proceso de expansión requiere tiempo y estabilidad: “Cuando una persona consigue trabajo, después de años de desocupación, primero debe recuperar su economía, saldar deudas y recién después puede proyectar su futuro. Lo mismo ocurre con Sierra Grande: primero ordenamos, ahora empezamos a crecer ”, aseguró en declaraciones que divulgó el portal local Informativo Hoy.

La explotación hidrocarburífera y el proyecto de GNL demandan mano de obra especializada. Habrá más trabajo y prosperidad en Sierra Grande.

Tras asegurar que “recibimos un municipio desastroso”, destacó que la recuperación económica ya se percibe en la actividad comercial y turística de la localidad.

“Más allá del desarrollo hidrocarburífero se están abriendo nuevos comercios, hay más movimiento en Playas Doradas y dentro del propio Sierra Grande. Eso genera empleo y dinamiza la economía local. Un Sierra Grande de hace dos años y el de ahora son dos realidades completamente diferentes”, sostuvo.

Acerca de la temporada veraniega

“Las temporadas cada vez comienzan antes. Hay más gente en la costa y muchas personas que trabajan en Punta Colorada viven en Playas Doradas. Nuestra apuesta al turismo sigue firme: es un recurso propio que se ha ido consolidando con los años”, aseguró con marcado optimismo.

Playas Doradas

La intendente resaltó que Playas Doradas, el Parque Nacional y el turismo serrano “ofrecen un entorno natural privilegiado”. “Queremos seguir fortaleciendo ese destino turístico, complementándolo con el turismo de sierras. Tenemos todo para ofrecerlo como un paquete integral. Cada buena temporada suma a la economía local y muchas familias esperan meses para hacer su diferencia”, concluyó.

Sobre las elecciones

“Fue un importante triunfo local de Juntos Defendemos Río Negro. Siempre después de un resultado electoral hay muchísimas lecturas, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido el resultado en la provincia y en el país. El oficialismo nacional, la fuerza ganadora a nivel país, quedó en tercer lugar en Sierra Grande, lo cuál es una primera lectura interesante”, sostuvo Fernández, al analizar el comportamiento del electorado.

La jefa comunal subrayó que el acompañamiento de la comunidad “refleja el reconocimiento a un modo diferente de gobernar y a una gestión que puso el foco en las prioridades de Sierra Grande”.

“Nosotros hemos trabajado mucho en este año y medio, un poquito más que estamos en la Municipalidad. Es la primera vez que Juntos llega al gobierno local, con lo cuál también creo que representa un modo de gobernar diferente, un modo de trabajar distinto”, expresó.

Alberto Weretilneck Juntos defendemos Rio Negro La intendenta valoró la articulación con el gobierno provincial.

Fernández valoró la articulación lograda con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y destacó que “por primera vez Sierra Grande tiene alineado su gobierno municipal con el mismo signo político que el provincial”.

Fernández consideró que ese cambio también se traduce en la confianza de la comunidad: “Lo difícil fue que la gente de mi pueblo comenzara a creer. La realidad hoy es diferente. Hay trabajo, movimiento, obras y eso genera esperanza. Incluso muchos vecinos empezaron a regularizar sus tasas porque ven los servicios y el ordenamiento del Municipio”.