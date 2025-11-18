Golpe al corazón: Qué tradicional Fiesta Nacional se suspendería en 2026

Histórica celebración regional sería levantada del calendario por la crisis. ¿Le hacen caso a Fantino que abrió el debate sobre los gastos de esos eventos?

La Fiesta de la Pera, a pleno, en una de las ediciones anteriores.

Por ahora no es oficial pero en Allen dan por hecho que no habrá Fiesta Nacional de la Pera 2026 . La cancelación de la próxima edición de la histórica celebración “ya es un secreto a voces dentro del municipio”.

Un tema casi cerrado, si bien todavía nadie salió a confirmarlo públicamente. ¿Las razones de la suspensión? En medio de un contexto económico complicado, la administración habría resuelto suspender el evento más representativo de Allen, según indica el portal AN Allen.

De esta manera, el debate que abrió el conocido periodista Alejandro Fantino en su plataforma Neura sobre si correspondía realizar semejantes erogaciones en las fiestas regionales, suma un nuevo capítulo que de alguna manera parece darle la razón…

En Allen afirman que no habrá Fiesta Nacional de la Pera 2026

La información del mencionado sitio recuerda que no es novedad que la crisis “responde directamente a los desorbitantes gastos ejecutados en la Fiesta de la Pera anterior, encabezada por el intendente Marcelo Román quien la calificó como histórica y en más una oportunidad se golpeó el pecho sobre lo bien que salió la última edición”.

Sin embargo, asegura la misma publicación, la edición 2025 de la Fiesta de la Pera “dejó las arcas municipales al borde del colapso”: contrataciones millonarias de bandas, sumado a incrementos salariales muy por encima del promedio nacional y gastos igualmente abultados en publicidad, asesorías externas y otros rubros cuestionados por la oposición, desencadenaron el cataclismo económico.

kapanga-fiesta-de-la-pera.jpg El Mono de Kapanga, una de las figuras que estuvo en la edición pasada en Allen. Gentileza AN Allen

“No hay plata”, reconoció una fuente del gobierno local. El panorama es tan delicado que el municipio ni siquiera “habría terminado de pagarle al proveedor de sonido de la fiesta anterior, una deuda que asciende a varios millones. Y la lista no termina ahí: otros proveedores también esperan el cobro de compromisos impagos”.

Un golpe al corazón de la vecina ciudad por un evento lleno de historia

La suspensión del evento, lejos de ser una simple medida administrativa, golpea de lleno a la identidad de la ciudad. Una celebración que forma parte del ADN allense, un símbolo cultural y productivo.

“Frente a este panorama, la Fiesta de la Pera podría volver a las raíces. Recuperar la organización en manos de allenses en conjunto con instituciones, aquella que dio origen a la Fiesta. Una Comisión Organizadora integrada por vecinos y vecinas comprometidos, podría ser el camino para reconstruir lo que la política dañó”, asegura, siempre en tono crítico, AN Allen.

La polémica que instaló Fantino

El afamado colega, Alejandro Fantino, semanas pasadas opinó de la Fiesta de la Sidra y planteó: “¿Está mal que Soria -por María Emilia, la intendenta de la vecina ciudad- contrate a La Delio Valdez y a Turf?

El primero de los panelistas de esa plataforma libertaria en pedir la palabra fue el Flaco Passet, arquero campeón con San Lorenzo en 1995 y también ex River y Unión de Santa Fe, entre otros.

Fantino polémica en Roca La advertencia de Fantino ¿dio resultado?

“Hoy en este país empobrecido durante tantos años, hay prioridades. Eso sucedió antes y a lo mejor estaba bien, pero se sumó que después con lo que contrataban pagaban 100 y valía 20 el show… Se fue ensuciando todo. Municipios cada vez más pobres, las provincias también, lo mismo que el país. ¿En un momento se hacía? Sí y la gente la pasaba bien. Hoy ya no se puede, hay que cortar con eso. Tenés que destinar esos recursos a otra cosa”, fijó su contundente postura Passet.

Y la polémica continuó. Ahora, ¿en Allen le hicieron caso?