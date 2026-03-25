Finde largo bajo sospecha: docentes se "enfermaron" y desataron la polémica en Río Negro

Presentaron certificados jueves y viernes, pero algunos habrían viajado. Denuncias cruzadas y fuerte malestar en la comunidad educativa.

Las ausencias se registraron el jueves y viernes y desataron la polémica en el sistema educativo. Foto: Archivo.

Una fuerte polémica se desató en una localidad de Río Negro luego de que varios docentes presentaran certificados médicos justo antes del inicio del fin de semana largo .

Las ausencias se registraron el jueves y viernes , lo que encendió las alarmas dentro del sistema educativo y generó cuestionamientos sobre el uso de licencias.

Según trascendió, algunos de los docentes que se ausentaron habrían viajado ese mismo jueves a sus provincias de origen, lo que incrementó la controversia.

Las denuncias en Catriel no solo circularon por canales formales, sino también a través de redes sociales y medios locales, donde incluso compañeros de trabajo expusieron la situación.

Intervención oficial y antecedentes

El delegado local de Educación, Marcelo Bustos, confirmó que casos similares ya fueron detectados en otras oportunidades.

“Se han detectado algunos casos en otras oportunidades. Se le da intervención a la Junta de Disciplina, que es la encargada de hacer el seguimiento”, explicó. Además, señaló que en el pasado hubo docentes sancionados por irregularidades en el cumplimiento laboral.

El foco en docentes de otras provincias

Otro punto que generó debate es el origen de algunos de los docentes involucrados. Según indicó el funcionario, en su mayoría provienen de provincias como La Rioja y Tucumán. "En su mayoría son riojanos y tucumanos", comentó.

En Catriel, cada año se incorporan docentes de distintos puntos del país, principalmente del norte, lo que también abrió una discusión entre residentes sobre el acceso a los cargos.

Malestar en la comunidad

El caso generó indignación en parte de la comunidad educativa, donde cuestionan tanto el uso de licencias médicas como el impacto en el dictado de clases.

Mientras avanzan las actuaciones administrativas, el episodio vuelve a poner en el centro del debate el control de ausencias y la transparencia en el sistema educativo.

Unter rechaza las auditorías

El Consejo Directivo de Unter Central salió con los tapones de punta contra el Gobierno provincial por avanzar en la contratación de empresas privadas para auditar prestaciones de salud, sin consulta previa a los afiliados y en medio de un escenario que califican como “crítico” para la obra social.

Desde el gremio cuestionaron que, mientras se destinarían cerca de $396 millones en apenas seis meses a estos contratos, continúan los problemas para acceder a prestaciones, las demoras en la atención y la falta de respuestas para los trabajadores estatales.

Además, advirtieron que estas medidas no son aisladas, sino parte de una política que, según sostienen, debilita el sistema público de salud, recorta derechos y deja a los afiliados fuera de las decisiones clave.

En ese contexto, remarcaron que el Ipross debe fortalecerse con mayor participación de sus afiliados y con políticas que garanticen el acceso real a la salud.

Por último, convocaron a la docencia a mantenerse informada y a involucrarse activamente en la defensa de la obra social: “La salud es un derecho y el Ipross es de los trabajadores”, enfatizaron.