Fiesta de la Manzana: La confusión y el pedido de disculpas de un fastidioso Dillom

Convocó multitudes pero el paso de Dillom por la Fiesta de la Manzana no fue el más afortunado. Y no porque el cantante no haya dejado todo en su show sino por su fastidio con el público, al que le reclamó mayor actitud, y en especial por una increíble confusión geográfica que más tarde lo llevó a pedir disculpas y confesar “quedé como un porteño boludo”.