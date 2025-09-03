Facundo López sobre la Ruta 151: "Excusas y más excusas, sólo eso obtenemos de Buenos Aires"

El legislador rionegrino criticó las evasivas de Nación ante los reclamos por obras en la traza y advirtió que “abandonar las rutas es abandonar a nuestra gente”.

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López , cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno Nacional al amparo colectivo presentado por la provincia y distintos sectores para exigir obras urgentes en la Ruta 151.

“Hace más de dos meses presentamos un amparo junto a intendentes, legisladores y organizaciones para exigir obras en la ruta, y la respuesta de Nación fue una simple evasiva , una excusa deslindando responsabilidades sin comprometer un plan concreto de reparación. Una tomada de pelo más al interior profundo”, afirmó el dirigente.

López remarcó que, mientras los reclamos se acumulan, continúan registrándose siniestros viales en esa traza. “ Mientras en Buenos Aires miran para otro lado y no piensan hacer nada por los rionegrinos, no paran los accidentes en la Ruta 151 . Las rutas no se abandonan, se cuidan. Abandonar las rutas es abandonar a nuestra gente”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador señaló que la actitud del Gobierno Nacional refleja “una clara falta de compromiso con las necesidades de Río Negro” y reiteró: “El Gobierno Nacional busca excusas, nosotros queremos soluciones. Primero las soluciones, siempre”.

Ruta 151

Un reclamo que llegó a la Justicia

El planteo de López se dio en paralelo al avance judicial del amparo presentado por la provincia, intendentes y cámaras empresariales. El Juzgado Federal de General Roca reconoció la acción colectiva y dispuso una serie de medidas, entre ellas la evaluación de tramos específicos de la ruta y un reconocimiento judicial "in situ" con participación de peritos.

El Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, valoró la decisión del juez y señaló que se trata de “un paso indispensable para dejar en evidencia la gravedad del abandono de la Ruta 151 y exigir medidas urgentes que resguarden la seguridad de los rionegrinos”.

Críticas a un candidato libertario

López también apuntó contra la designación de Enzo Fulone, el ex funcionario de Vialidad Nacional en Río Negro como candidato a senador por La Libertad Avanza: “Si piensa defender a los rionegrinos en el Senado de la misma manera que se preocupó estando en Vialidad, nuestros vecinos están en serios problemas. Esa designación parece a propósito, una tomada de pelo. Es el fiel reflejo de lo que le importamos a Nación”.