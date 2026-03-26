Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta en el Alto Valle y la nueva táctica de consumo

Con las nuevas actualizaciones, el combustible ya aumentó un 20% en poco tiempo, La impactante cifra de cargarlo al tope y la estrategia de los conductores.

Llenar el tanque a fin de mes, privilegio de unos pocos. La impactante suma y la nueva tendencia.

Que el contexto internacional, que la guerra, que las medidas del Gobierno Nacional, que las variables petroleras, que los especuladores de siempre… Lo cierto es que la nafta no para de aumentar en la región y llenar el tanque casi a fin de mes definitivamente no es para cualquiera.

La nafta súper en Argentina , la más popular, aumentó un 20% en pocas semanas y el combustible de nuestro país ya es de los más caros de la región. Otro verdadero golpe al bolsillo de los trabajadores en medio de encuestas que señalan que el 60% del país no logra costear los gastos mensuales.

Si bien la escalada bélica y el cierre del Estrecho de Ormuz -por donde pasa el 25% del petróleo mundial- afecta a todo el mundo, en Argentina el impacto se siente con fuerza: según un informe de Global Petrol Prices, que releva más de 150 países, en promedio el precio del litro en nuestro país es de 1,43 dólares .

Pues bien, en ese complejo escenario y tras los últimos ajustes, en la YPF de Fernández Oro este jueves el litro de nafta super costaba 1750 y el de Infinia 1993.

El precio de la nafta y la nueva estrategia de consumo

Es decir que completar un tanque de nafta de 50 litros en la región ya ronda los ¡100 mil pesos! Una cifra impactante. A ese resonante número se llega tras multiplicar los valores actualizados de los diferentes tipos de combustible por los 50 litros que cargan en promedio los vehículos.

De esos datos se desprende que el tanque de Super, la más económica, cuesta $ 87.500. Pero el de Infinia, la preferida por aquellos que apuestan al rendimiento de un combustible de mayor calidad, sale $ 99.650. "Yo pensaba llenarlo pero me pelé antes -risas-, así que le cargué 15 litros menos", contó con resignación un conductor esta mañana.

"Es la nueva estrategia, no todos lo llenan; muchos cargan para tirar unos días", confirmó el playero.

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Cabe destacar que el precio, no obstante, varía y presenta leves modificaciones según la ciudad del Alto Valle en el que se registre la carga.

Neuquén, por ejemplo, cobra una tasa vial que impacta en el valor final, aunque del otro lado del puente no se quedan atrás las estaciones de servicio y tienen precios similares.

Poco movimiento para cargar nafta

El panorama era desolador al mediodía en la estación de ruta 65 y La Criollita. Apenas un par de vehículos en los surtidores y el playero que esperaba por la clientela. La demanda era menor a la habitual en esa franja horaria.

“Hay poco movimiento, se nota que la gente anda con el mango justo también cuando vienen y cargan poco. Hoy acá no subió el precio pero sí los días previos, eso hablábamos con una compañera esta mañana”, sostuvo un amable trabajador a LM Cipolletti.

La nafta aumentó un 500 % en unos años

Desde la asunción de Javier Milei, el litro de súper aumentó en promedio 500%. Buena parte de ese aumento está explicado por la actualización del Impuesto a los Combustibles, que el Gobierno de Alberto Fernández congeló a partir del tercer trimestre de 2021.

Tanto ese tributo como el Impuesto al Dióxido de Carbono se deberían actualizar de manera trimestral en función de la inflación, pero los diferentes gobiernos suelen congelarlos para frenar los incrementos en la nafta. A pocas semanas de asumir, Milei autorizó recuperar todo el atraso, pero desde mayo de 2024 se aplicaron aumentos por debajo en un intento de frenar la inflación.