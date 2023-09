Créditos para monotributistas: cómo acceder y la "estafa de los bancos"

El gobierno nacional anunció una línea de créditos para monotributistas , sin embargo aún no están vigentes y hay incertidumbre en el sector respecto de los montos, los requisitos y a quiénes alcanzará. La presidenta de la Asociación Argentina de Monotributistas, Noelia Villafañe, estimó que en unas tres semanas estarán vigentes los créditos en las entidades financieras. Además, denunció una estafa de los bancos hacia los monotributistas con otras líneas de créditos.

"El tema de los créditos es bastante complejo. Hay mucha desinformación y la gente nos inunda de mensajes a nosotros porque van a los bancos y en los bancos les dicen que no hay nada. Las cartas de ofertas salieron a las 52 instituciones financieras recién el miércoles desde la Secretaría Pyme de la Nación. Así que todavía falta que los bancos firmen las cartas oferta, devuelvan la carta oferta aceptándolo y de ahí tienen un plazo de siete días para implementarlo. Se calcula que va a estar implementado entre dos a tres semanas, dijo Villafañe a CNN Radio Roca.

Según la letra del anuncio del ministro Sergio Massa, los monotributistas de las categorías A y B van a poder solicitar hasta 1.200.000 pesos, categorías C, D y E hasta 2 millones, y desde la categoría F hasta la categoría K inclusive, hasta 4 millones de pesos. "Esto es importante porque ahora se agregan las últimas tres categorías que antes no estaban contempladas, hasta 4 millones. Estos montos se van a incrementar en un 50%, es decir, el que podía sacar hasta 1.200.000 va a poder sacar hasta 1.800.000, el que podía sacar hasta dos va a poder sacar hasta tres y el que podía sacar hasta cuatro millones va a poder sacar hasta seis millones siempre y cuando el monotributista haya solicitado el crédito a tasa cero en su momento y lo haya pagado", detalló la dirigente de los monotributistas.