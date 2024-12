Bariloche arrancará el 2025 con un 80% de ocupación

El funcionario manifestó que hay dificultades para controlar los alojamientos informales y remarcó la necesidad de que haya oferta gastronómica el 1 de enero. En el Municipio analizan instalar carros de comida en el Centro Cívico tanto el 31 como el 1 porque hay muchos locales que anunciaron que no atenderán al público para Año Nuevo.

El funcionario dijo que están contentos con estos datos, "sobre todo en la situación que vemos y la información que viene de otros lados".

Reclamo a los gastronómicos de Bariloche

El secretario de Turismo comentó que han recibido varias quejas, tal como ocurrió cuando recién asumieron, "somos una ciudad turística y tenemos que dar servicios, no me meto en el franco del empleado, el dueño tiene que prever yo vengo del estudiantil, el 25 y 1 me mandaban mucha gente, nosotros pagábamos doble, triple, lo que sea".

Señaló que tienen una charla pendiente con el intendente respecto a cómo organizarse para el 1 "le voy a proponer permitir poner 4 o 5 carros de comida en el Centro Cívico para que haya servicio para la gente y si puedo hacer que el 31 estén acá también, porque mucha gente vino a recibir su Navidad al Centro Cívico" de Bariloche.

Insistió en que "somos una ciudad turística, nos debemos al turismo, no es que estamos pidiendo algo raro, esto va principalmente para los dueños de los lugares, nos exigen, pero también tienen que poner".