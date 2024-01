Apareció un elefante marino en El Cóndor y se activó el protocolo por gripe aviar

Teniendo en cuenta la alerta que existe en el contexto de gripe aviar, la cual afecta a aves y animales de la costa, desde el Ministerio de Salud pidieron no acercarse a los animales que pueden estar infectados.

En este sentido, se solicitó “dejarlos tranquilos en el lugar donde fueron vistos, y de considerarlo necesario, dar aviso a personal de fauna”.

Si bien en este caso el animal a simple vista no parecía enfermo, si fue notable la cantidad de perros que había en la playa rodeando al lobo marino y molestándolo. Puntualmente, se pide a los veraneantes no ir con perros a la playa, dado el riesgo de contagio de gripe aviar, pero mucho no lo cumplieron -aunque algunas proteccionistas aseguraron que se trata de perros abandonados que bajan a la costa en busca de comida.