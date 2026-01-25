Anunciaron nuevos cortes de luz en el Alto Valle: cuándo y dónde serán

Desde Edersa dieron a conocer nuevas interrupciones en el suministro eléctrico en varias ciudades de la región.

Este fin de semana, la empresa distribuidora de energía eléctrica Edersa anunció nuevos cortes de luz en distintas ciudades del Alto Valle. Según adelantaron, se registrarán en distintos horarios, en medio de una nueva ola de calor que atraviesa la región.

Entre las ciudades que atravesarán una interrupción del suministro eléctrico anunciaron que estaban El Bolsón, Cipolletti, Cinco Saltos y Viedma.

Desde Edersa solicitaron a los vecinos de la distintas ciudades que tomen las medidas necesarias durante los períodos en los que no esté en funcionamiento el suministro eléctrico

Cortes de luz en el Alto Valle

Según informaron desde la distribuidora, estos cortes del servicio se llevarán a cabo ya que las cuadrillas operativas de la empresa realizarán diversas tareas de mantenimiento, modernización y ampliación de redes eléctricas.

Para este lunes, anunciaron que varios barrios de Cinco Saltos y Viedma tendrán cortes de luz este lunes en distintos horarios.

En Cinco Saltos: de 10 a 12, en los barrios Almanza y Obreros Unidos estará afectado el suministro eléctrico.

Mientras que en Viedma, el corte será de 9 a 11 en calle P. Argentinos entre Moreno y Álvaro Barros.

"Se trata de acciones que brindarán mayor robustez al sistema de distribución eléctrica y que permitirá que nuevos usuarios accedan a un servicio seguro, previsible y de calidad, por lo que solicitamos a los vecinos de los sectores mencionados tomar las medidas necesarias", comentaron.

Además, durante el sábado y este domingo también se registraron cortes en otras localidades. El sábado se llevó a cabo de 7 a 10 en costa de Río Azul, entre Nessler y Criado de la localidad de El Bolsón.

Mientras que este domingo hubo cortes en dos horarios en Cipolletti. Entre 8:00 a 10:00, se efectuó la suspensión del servicio en barrios Manzanar Milenium, Villa Alicia, Santa Clara, Jorge Newber. Y entre las 10 y las 12, el corte fue en los barrios Luis Piedra Buena B, Brentana, San Pablo y Flamingo.

Cipolletti ya había tenido cortes de luz esta semana

Esta no es la primera vez en la semana que Cipolletti registra cortes de luz. Ya que el viernes también se informó la suspensión del servicio en varias zonas de la ciudad.

En aquel caso, el corte de luz comenzó a las 8.30 y se extendió hasta las 11 en el barrio San Lorenzo. La zona afectada fue el cuadrante comprendido por las calles La Plata, Posadas, Gob. Castello e Ing. Pagano.