Alarma en la costa rionegrina: "Hay muchas gaviotas muertas, no entiendo lo que pasó"

Decenas de aves aparecieron sin vida en playas de Puerto San Antonio Este. Una joven lo alertó en sus redes sociales. Interviene el SENASA. Pidieron tomar precauciones.

En playas de Puerto San Antonio Este aparecieron decenas de aves muertas. Hay mucha preocupación e interviene el SENASA.

Una gran cantidad de aves marinas aparecieron muertas en la costa de Puerto de San Antonio Este , lo que despertó la preocupación de las autoridades municipales, desde donde pidieron a la comunidad extremar las precauciones y no tocarlas, ante el riesgo de contagios de alguna enfermedad.

El hecho lo puso en conocimiento público el último viernes una joven comerciante que administra un conocido parador en el sector, quien difundió en las redes sociales una serie de videos en los que se puede observar a decenas de cuerpos tirados en la playa y otros que flotan a la deriva .

“No sé qué está pasando. Hay un montón de gaviotas muertas. Alguien puede dar una explicación. Son como cien . Se están yendo como para Punta Perdices , la correntada las lleva para allá”, expresó con tono de alarma Nayra Dávila en las imágenes, que rápidamente se viralizaron, y generaron múltiples comentarios sobre qué pudo haber sucedido, aunque sin ninguna certeza.

Gaviotas muertas

Consultada por LMCipolletti, la joven indicó que el mismo viernes personal del SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria- habían retirado algunos restos para analizarlos, con el fin de determinar las posibles causas de las muertes.

El aviso difundido por Dávila generó que el municipio de San Antonio Oeste emitiera inmediatamente un comunicado de prensa en el que confirmaron que el organismo nacional ya estaba interviniendo en el caso.

Pero además pidieron, por empezar, “No difundir ni compartir información no oficial, a fin de evitar confusiones o alarma innecesaria”.

Piden tomar precauciones

Mientras que, en cuanto a la cuestión sanitaria, aconsejaron “No acercarse ni manipular animales silvestres, ya sea que se encuentren vivos o muertos” y “Evitar llevar animales domésticos a la zona afectada, especialmente a la playa”.

Asimismo, aclararon que “no existe confirmación oficial sobre las causas del hecho hasta el momento”.

“SENASA ya ha sido notificado y procederá conforme a los protocolos vigentes para este tipo de eventos”, puntualizaron.

Anticiparon que “se informará oportunamente a la comunidad a través de los canales oficiales una vez que se cuente con resultados concluyentes”.

Hasta la tarde/noche de este sábado no había información respecto a los resultados.