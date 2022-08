Provincia a los gremios: "La oferta no será muy diferente"

El gobierno provincial y los gremios estatales retomarán mañana las paritarias. Los sindicatos exigen que se mejore la última propuesta rechazada, que contempla sumas no remunerativas y un porcentaje de aumento en septiembre. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Vaiserg, anticipó que la propuesta "no será muy diferente". ATE, Unter y UPCN plantearon la posibilidad de realizar nuevas medidas de fuerza si no hay un acercamiento.