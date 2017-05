Promueven concientizar a adictos y no encarcelarlos

El acusado, de oficio albañil, se declaró culpable aunque aclaró que la droga incautada era para consumo personal. Frente a esta confesión, se concretó en el Tribunal Oral Federal de General Roca (TOF) un juicio abreviado, y la fiscal general consideró que debía quedar sin efecto la acusación inicial por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Apoyándose en la Ley 23.737, la parte acusadora destacó que el imputado, de nombre Lucas, debía ser declarado culpable por “tenencia de estupefacientes para consumo personal” y cumplir una pena simbólica de seis meses de prisión condicional.

La defensa oficial estuvo de acuerdo con lo propuesto por la fiscal y el tribunal, presidido por Orlando Coscia e integrado por Armando Márquez y Alejandro Silva, suscribió por unanimidad el pedido de condena.

En cuanto a las reglas de conducta, se analizó su adicción y se dispuso que cumpla con una medida educativa de seis meses en el hospital de Cipolletti, donde se promueva el comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes.

Esta última propuesta fue sugerida por el tribunal que, de esta forma, fue más allá de las típicas imposiciones a un condenado y que también surgen de la Ley 23.737, en los artículos 21 y 22.

Tampoco hubo oposición a la pena en suspenso porque se torna “innecesaria la aplicación de una pena privativa de la libertad”, indicaron los jueces.

Otros puntos que consideró el tribunal para beneficiar al joven albañil con un castigo mínimo fueron su falta de antecedentes penales y la cantidad y calidad de la droga incautada.

La causa penal se había abierto el 28 de junio de 2014 tras un procedimiento en calle La Esmeralda.

Penas ejemplares para bandas narco y alternativas en causas menores

Las últimas penas privativas de la libertad en causas por drogas tuvieron que ver con organizaciones narco, que tenían una importante influencia en Cipolletti y localidades vecinas. La contracara está dada por personas que son llevadas a juicio por cantidades ínfimas de estupefacientes y que, en muchas oportunidades, son halladas en el marco de otras investigaciones.

A pesar de que el cipoleño que enfrentó el proceso en Roca no llevaba en su auto una escasa cantidad de droga, los investigadores no pudieron rebatir que no fuera para consumo personal. El acusado, tanto ante el juez de sección como ante el tribunal, reconoció que tenía problemas con el consumo de estupefacientes.

Frente a su declaración, las partes intervinientes -defensa, fiscalía y jueces- coincidieron en no castigar con la cárcel al albañil de 26 años y ayudarlo con una medida de tipo educativo.