Problemas para renovar la licencia de conducir en Cipolletti

Si bien todos los cipoleños que tienen su licencia de conducir vencida a partir de febrero del 2020 cuentan con la prorroga municipal que extendió este periodo por un año, los inconvenientes a la hora de renovar el carnet parecen no tener fin.

Todos los martes el turnero virtual se abre en la página web del municipio y por la alta demanda sólo duro algunos minutos, hasta que se llenan los turnos previstos para esa semana. Son alrededor de 300 turnos semanales, y quien no logra acceder deberá esperar hasta el martes próximo para tener suerte. Luego, hay que presentar la documentación requerida y enviarla por mail, previo pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat), con un costo de 500 pesos.

Una vez que se consigue turno, se entrega la documentación y se paga la boleta del Cenat, hay que hacerse presente en las oficinas de Tránsito Municipal sobre calle Brentana. Pero en los últimos días muchos no tuvieron suerte y les reprogramaron los turnos por las fallas en el sistema.

Según contó la directora de Tránsito Municipal, Silvia García, este martes las personas que fueron citadas para la renovación, debieron regresar a sus casas porque el sistema no funcionó. Problemas similares ocurrieron la semana pasada también.

“Comenzó a regir una actualización del sistema que es nacional y a nosotros nunca nos avisaron. Nos enteramos esta mañana cuando llegamos. Se trata de un cambio en el programa para registrar las fotos y la firma digital. Esperamos que por la tarde funcione, pero no lo sabemos”, explicó García en diálogo con LM Cipolletti.

Agregó que la semana pasada tuvieron problemas similares y hubo que reprogramar varios turnos porque el sistema se cayó y no se podía acceder. “En esos casos se hace la consulta al médico para aprovechar el turno, pero no se puede acceder al sistema por lo que hay que reprogramarlo. Nos excede porque el sistema es nacional, no lo manejamos nosotros”, comentó.

Dijo que el área está sobrecargada de trabajo, con muchas licencias atrasadas producto de todos los meses que estuvieron cerrados. Pero aseguró que no debería haber apuro de nadie porque hay prórroga hasta marzo.

“Es lógico la demora que tenemos. El Covid está y los protocolos hay que mantenerlos. Estuvimos más de siete meses sin atender, y creemos que normalizar el trabajo nos llevará tres meses más. Recién ahí se van a ver los beneficios del nuevo sistema y no tendrán que esperar más”, relató la funcionaria.

Dijo que hoy muchos se quejan, pero la oferta que hay es según lo que se puede hacer por el protocolo. “Es lo máximo que podemos hacer. La demanda es muy importante y esto no es sólo en Cipolletti, pasa en todas las ciudades. Pedimos paciencia porque las licencias están en vigencia”, comentó García.

Pablo oficina Tránsito Antonio Spagnuolo

“No es complejo el sistema”

García aseguró que la metodología para renovar la licencia no es compleja. “Pedimos que toda la documentación que se necesita, se envíe por mail. No es complejo. Hay que sacar turno para evitar aglomeración de personas en el lugar. Estamos atendiendo unas 50 personas por día y cerca de 300 por semana de lunes a sábado”, explicó.

Entre los principales reclamos de los cipoleños se encuentran el poco tiempo de apertura del turnero web y los reiterados problemas en el sistema que genera reprogramaciones.