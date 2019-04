En el Alto Valle, algunos vecinos explicaron que este medio que decidieron no atender la la llamada porque sus celulares les indicaba de antemano que se trataba de un número fraudulento. Sin embargo, otros usuarios contaron que al atender el llamado, no escucharon ningún ruido y luego de varios minutos, colgaron.

Según señalan en las redes, todo esto se inició a finales del año pasado, y explicaron que detrás de todo esto hay una red de trata de personas que busca reunir datos, haciéndose pasar por operadores de una importante compañía de telefonía celular. “Me dijeron que eran de Movistar y como me quería pasar me pidieron todos mis datos. De inocente y boluda que soy se los pase porque no me pareció raro hasta que me preguntó el color de la puerta de mi casa y corte. No atiendan”, contó una joven en Facebook.

En tanto, en el sitio Lista Spam, el cual reúne denuncias de teléfonos sospechosos, algunos usuarios relataron que se sienten muy preocupados porque han sido contactados menores de edad. “Me vienen llamando desde ayer y todos son con el mismo comienzo y distinto final, ya me harta. Me llaman hasta cuando estoy durmiendo y también soy menor de edad”; “Loco esto es acoso? No puede ser que ninguna compañía tenga respuestas sobre este número, llaman a menores de edad es terrible... hdp” y “Me llama todo tiempo y no se quien es, soy menor y tengo miedo”, escribieron diferentes personas, realmente preocupadas por la situación.

