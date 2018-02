Uno de los hechos de inseguridad ocurrió ayer en un comercio de calle Bolivia y el otro, sobre la calle Roca. En ambos ocasiones se robaron la billetera y documentos de las víctimas.

Al respecto del primer caso, la nieta de la damnificada explicó: "A mi abuela la chocaron dos mujeres mientras miraba un artículo en la góndola y le pidieron disculpas, después fue a la caja y no tenía la billetera. Desde la firma no nos dieron mucha información". Además, aseguró que trabajan en pareja y que eso "confunde a la gente".

El segundo fue en un supermercado del barrio Don Bosco donde los delincuentes le robaron la billetera a una mujer. "Mi mamá estaba comprando y alguien se la robó. Ni cuenta se dio. Tenía tarjetas, su documento y los únicos 350 pesos que llevaba", contó su hija.

Otra vecina relató una situación similar que le tocó vivir a su mamá afuera del Chango Más: "a mi vieja le pasó exactamente lo mismo, le robaron la billetera con DNI, tarjetas, el celu y la lleve de la casa. Estaba guardando un regalo en la bolsa y dejó sus cosas en la caja. Cuando se quiso acordar ya no tenía nada, pedí ver las cámaras y me dijeron que por políticas de la empresa no se podían mostrar".

Aseguran que hay que mantenerse en alerta y que las víctimas son elegidas de manera premeditada. En general, apuntan hacia las mujeres y las personas mayores.

