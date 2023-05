Predicador religioso destruyó un altar del Gauchito Gil y generó polémica

Luego, su polémico accionar causó el repudio masivo de diferentes usuarios , tanto fieles como no, que lo cuestionaron por su violento comportamiento.

Se trató de un ataque con elementos cortopunzantes que comenzó por la cara de quien es una de las figuras más reconocidas del mito popular. Luego le quitaron su cruz y finalmente arrasaron con las ofrendas colgadas a su alrededor, las cuales dejan muchos de sus devotos para pedirle milagros o agradecerle.

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mira qué grandote que es”, dice al comienzo del video Ezequiel, quien es oriundo de la localidad bonaerense de Merlo y al momento del hecho estaba vestido con una camiseta de la Selección Argentina.

Luego añadió: “Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”. En cuestión de minutos, el joven dejó el altar totalmente destruido.

Predicador rompe altar del Gauchito Gil.mp4

La filmación donde quedó registrado el hecho se difundió rápidamente en las redes sociales. No obstante, si bien hasta el momento ninguno de sus videos había generado tal repercusión, Ezequiel contó que no es la primera vez que vandaliza un altar. En ese sentido, relató en diálogo con el canal de noticias TN que son actos que realiza habitualmente.

En Facebook, por ejemplo, se mostró sosteniendo una estatua del Gauchito Gil y otra de San La Muerte: “Esto nos llevamos como trofeo”, escribió en el posteo el hombre que realiza rituales de sanación y afirma que saca “a los demonios de las personas”. También compartió imágenes destrozando santos de la religión católica.

"Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablan sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”, expresó a Todo Noticias.

Y agregó: “Muchos jóvenes están atados a esa maldición y no pueden salir y creemos que en el ambiente espiritual es una maldición que lleva a la juventud a delinquir y rendir ofrendas a dioses paganos”.