Por golpear a la ex ofrece una compensación de $7 mil en dos cuotas

Un violento atacó el año pasado a su ex pareja y madre de su hijo provocándole lesiones en el rostro y un brazo. La mujer radicó la denuncia y tras la formulación de cargos la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal acordaron con la defensa la suspensión de juicio a prueba. El imputado no podrá acercarse a menos de 800 metros de la víctima, no podrá ponerse en contacto con ella y deberá pagarle 7 mil pesos, en dos cuotas. Así lo plantearon las partes. Ahora, resta que el juez de garantías homologue y para ello exigió que sea escuchada la víctima, por lo que el acuerdo permanece en suspenso.