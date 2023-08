Video: volvieron los robarruedas en el Almirante Brown

Dos ladrones quedaron filmados robando frente al CET 17. "La zona está liberada, en la noche no se ve policía", dijo la víctima.

"Me desperté por el sonido de la alarma del auto y bueno, miré por las cámaras y ya mi auto no tenía ruedas. En el video puedo evidenciar dos personas que venían caminando por la vereda como si nada, y empiezan a sacar la rueda de mi auto. Y después salen corriendo, o sea, no andaban en un vehículo", relató Andrea, la dueña del vehículo.