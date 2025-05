Video: Le robaron el auto a un estudiante de la UNCo

No es la primera vez que un estudiante de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) es víctima de un robo en la sede central de calle Buenos Aires y Leloir de esta ciudad. En esta oportunidad, a un joven estudiante de Ingeniería Química le robaron el auto que usaba para movilizarse hasta la facultad.

Había dejado su auto en el estacionamiento de la Biblioteca Central dado que tenía que cursar en las aulas comunes. Contó que le dejó la batería desconectada porque tenía una falla eléctrica. “Para mí ya me habían visto desconectando la batería. Me estaban esperando o algo así, porque si no les hubiera llevado mucho más tiempo y más sin una llave. Se tuvieron que dar cuenta y muy probablemente ya lo tenían fichado”, estimó.

Robo de auto en la UNCO.mp4

Robos

El joven lamentó la cantidad de robos que se están dando en la universidad. Dijo que tenía entendido que “le han sacado fotos a personas que están tratando de robar, pero más que nada estaban en robar motos, es la primera vez que pasa con un auto. A un amigo hace un mes le robaron la moto en la Biblioteca”.

Hace un par de meses a un nodocente de la UNCo le rompieron una ventanilla de una camioneta Nissan y, a pesar de que quedó sonando la alarma, se llevaron todo lo encontraron en su interior.

Los hechos de inseguridad no son de ahora, el año pasado, en el primer día de clases, luego del receso invernal, un estudiante de la UNCo sufrió el robo de su motocicleta Honda XR 150 , que la había dejado estacionada en el predio de la sede neuquina. Todo pasó mientras cursaba.

image.png

Por lo pronto, indicó que espera no sólo novedades del paradero de su vehículo sino también un poco más de seguridad. "Esperemos que se ponga más seguridad porque esta situación ya es algo muy común", sostuvo Camilo.

Con el auto también perdió el tablero de dibujo con todo con toda la carpeta de él y de una compañera, material que necesitan para la presentación final. Era lo único de valor que había quedado en el interior del vehículo.

Ante cualquier información pueden comunicarse a la comisaría más cercana o bien al 2994090719.