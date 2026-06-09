Una banda de ladrones robó tres costosas bicicletas de un comercio del barrio Don Bosco y quedaron filmados

Cuatro delincuentes, entre ellos una mujer, se apoderaron de los rodados tras violentar una ventana. Andaban en un Fiat Palio gris. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Las imágenes fueron entregadas a la Policía.

Cuatro ladrones, entre ellos una mujer, se apoderaron de tres bicicletas de un local del rubro ubicado en la esquina de las calles Don Bosco y Venezuela. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Una banda de ladrones encapuchados compuesta por tres hombres y una mujer que se movilizaba en un Fiat Palio color gris se apoderó en apenas unos pocos minutos de tres costosas bicicletas de un comercio del rubro ubicado en la esquina de las calles Don Bosco y Venezuela de Cipolletti .

El robo se registró el lunes alrededor de las 4 de la madrugada y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad que posee el local. Las imágenes muestran el momento en que los delincuentes llegan al lugar y estacionan el vehículo sobre Venezuela, y tras descender todos con sus rostros cubiertos previendo que estaban siendo filmados, uno de ellos intentó ingresar por la puerta principal, pero como la encontraron reforzada con un candado comenzaron a forzar la reja que protege la ventana de ese sector. Entre ellos se encuentran una mujer delgada que interviene activamente en la maniobra.

Se puede observar que les costó violentar el enrejado, porque estuvieron durante varios minutos forzándolo, incluso con la utilización de una herramienta , presuntamente una pinza o una tenaza.

Cuando finalmente lograron abrirla, rompieron la vidriera y uno de los delincuentes se metió al salón, donde toma tres flamantes bicis de las que se encontraban en exhibición y se las alcanzó a sus cómplices que permanecían en vereda. Incluso también el desconicido revisó la zona del mostrador, supuestamente en busca de dinero o algo más de valor. Luego escaparon y se presume que cargaron el botín en el mismo auto.

Un botín millonario

Los damnificados advirtieron el hecho horas después cuando llegaron a abrir la atención al público. Walter, propietario junto a su pareja de la bicicletería WM Bikes, precisó que dos de los rodados tienen un costo de 490 mil pesos, mientras que el restante asciende a 390 mil. Presume que no las eligieron, sino que manotearon las que estaba más cerca. Pero no fue solo esa pérdida, porque también se debe sumar el valor del vidrio destruido, otros 300 mil.

El muchacho se mostró acongojado por lo padecido cuando lo visitó LMCipolletti en su comercio. Destacó, mientras atendía a un grupo de clientes, que hace siete meses abrió el local, luego de haber trabajado durante cerca de ocho años vendiendo indumentaria y accesorios ciclísticos en forma particular.

Una banda de ladrones robó bicicletas de un comercio de Cipolletti

Para Walter, tener su comercio propio para atender al público era un gran anhelo que tenían, y resaltó que lo lograron luego de realizar intensos sacrificios. No solo venden bicicletas, ropa y accesorios, sino que también realizan reparaciones. El joven comerciante iIndicó que realizó la denuncia en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco, donde entregó las imágenes de las cámaras de seguridad para colaborar con la investigación, aunque hasta el momento no le han comunicado novedades.

Desepción y pocas esperanzas

De todos modos, indicó que no tiene muchas expectativas en que encuentren a los ladrones porque no se los puede individualizar por la forma en que cubrieron sus rostros. Lo mismo sucede con el auto en el que se movilizaban, ya que no se alcanza a distinguir la chapa patente ni otras particularidades de la carrocería, salvo que estaba sucio y cubierto de tierra. Mientras que tampoco tiene esperanzas en recuperar las bicicletas robadas.

Sostuvo que en el sector barrial se han registrado hechos de inseguridad, sobre todo por el robo de viviendas, de acuerdo a lo que le han manifestado vecinos. De todos modos y pese al golpe sufrido, aclaró que seguirá trabajando, como lo viene haciendo desde hace años.