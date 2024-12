Un camión que transportaba arena petrolera resultó destruido por el fuego

El incidente se produjo en una ruta al sur del río Negro. Por la magnitud del siniestro, debieron concurrir bomberos de Roca, Villa Regina y Allen. No hubo heridos y la destrucción fue total.

Un camión con batea de los utilizados para el transporte de arena para fracking -técnica para extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales- resultó completamente destruido por un incendio , aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Incendio camión Roca 2.jpg

Al arribar al sitio, se destacó, constataron que se trataba de un incendio en un camión con batea semirremolque, y que ya se encontraba trabajando la Brigada Contra Incendios del personal de YPF, quienes habían iniciado las tareas de control del fuego.

Los bomberos roquenses destacaron que continuaron efectuando las maniobras necesarias hasta lograr la extinción total de las llamas.

Cabe destacar que al operativo también se sumó dos unidades de Bomberos Voluntarios de Regina, que colaboraron en las tareas, lo que revela la magnitud que había alcanzado el siniestro que no provocó personas lesionadas.

Calor: advierten por riesgos de incendios forestales y de interfases

El municipio de Cipolletti advirtió que ante los pronósticos climáticos emitidos en los últimos días, en los que se anticipan altas temperaturas y condiciones de inestabilidad con formación de tormentas eléctricas, se deben extremar todas las medidas de prevención para evitar incendios. Ante cualquier emergencia recomiendan comunicarse al 109.

En este marco, desde la Dirección de Protección Civil recomienda tener en cuenta las siguientes medidas para evitar incendios forestales y de interfases: mantener la limpieza del terreno; evitar la quema de pastizales; si observa alguien haciéndolo haga la denuncia correspondiente; precaución con acopios de leña y otros combustibles; mantener los accesos libres a su chacra y conservar limpios los perímetros de los cuadros para evitar la propagación en caso de incendio.

Incendio en Circunvalación Una imagen del siniestro que se desató sobre Avenida Circunvalación. Foto Antonio Spagnuolo.

Se explicó que las principales causas de los incendios forestales son quema no controlada, fogatas y colillas. Por ese motivo, agregaron las fuentes "es importante usar de manera responsable los espacios verdes".

Es fundamental no arrojar ni abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales y forestadas. Con el sol pueden ser iniciadores de fuego. Ante un incendio, es importante dar pronto aviso y evacuar la zona. Al hacerlo cubrir boca y nariz para no inhalar humo. Asimismo, no regresar a áreas quemadas, ya que los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

Se recuerda que la quema de pastizales de manera intencional y sin control es sancionada por la Ley 26.815 que protege el medio ambiente de los incendios forestales y rurales en todo el país.