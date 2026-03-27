Secuestros en cadena y una misma irregularidad: qué detectó la Policía en Cinco Saltos

En distintos operativos, la Policía de Río Negro detectó autos con pedido de secuestro de Buenos Aires y Cipolletti, papeles falsos y maniobras irregulares. Hay imputados.

La Planta Verificadora de Cinco Saltos resultó clave para detectar vehículos con pedidos de secuestros.

Tres procedimientos realizados en pocas horas en Cinco Saltos dejaron al descubierto una problemática que se repite en la región: la circulación de vehículos con pedido de secuestro vigente, documentación adulterada y dominios cruzados . Los operativos, concretados en las últimas horas, terminaron con el secuestro de tres automóviles y la imputación de sus conductores por el delito de encubrimiento.

Las intervenciones se llevaron adelante en el marco de controles rutinarios en la Planta de Verificación de Automotores y en tareas específicas del Área de Verificaciones de la Comisaría 7 , donde la revisión minuciosa de los números de motor y chasis volvió a ser clave para detectar irregularidades.

El primero de los casos se registró al mediodía del jueves, cuando personal policial detectó un Volkswagen Gol Trend, tres puertas, con anomalías al momento de inspeccionar su identificación.

Uno de los pedidos activos de secuestro provenía de la provincia de Buenos Aires.

Al verificar la numeración de motor y chasis en los sistemas oficiales, los efectivos constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 9 de febrero de 2026, emitido en la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa por robo.

La situación se agravó cuando se analizó la documentación presentada por el conductor: los papeles exhibían características apócrifas, lo que motivó su inmediato secuestro.

Tras dar intervención a la Fiscalía de turno, se dispuso el inicio de actuaciones judiciales por encubrimiento y la imputación del conductor.

secuestro cinco saltos En la semana, tres operativos de similares características permitieron a la Policía recuperar los rodados.

Dominios cruzados y documentación falsa

Horas antes, otro procedimiento había arrojado resultados similares durante un control de rutina en la Planta de Verificación de Automotores de Cinco Saltos.

En ese caso, el personal del Departamento Sustracción de Automotores detectó que los números de motor y chasis del vehículo inspeccionado no coincidían con la patente colocada.

Mientras el dominio visible no registraba impedimentos legales, el análisis técnico reveló que tanto el chasis como el motor correspondían a otro vehículo con pedido de secuestro activo por robo.

La maniobra, conocida como “clonado” o adulteración de identidad vehicular, quedó en evidencia también por las irregularidades en la documentación presentada. En ese contexto, se procedió al secuestro de una cédula de identificación que resultó ser falsa. El conductor, un hombre de 54 años, fue imputado por encubrimiento por disposición de la fiscalía interviniente.

E.C.P COMISARIA 32 (5) Uno de los pedidos activos de secuestros estaba radicado en Cipolletti por robo. Estefania Petrella

Un tercer caso con pedido de secuestro desde Cipolletti

El tercer procedimiento se registró también en la Planta de Verificación, donde los controles sistemáticos permitieron detectar otro automóvil con requerimiento judicial vigente.

Según se informó, el rodado tenía pedido de secuestro solicitado por la Comisaría 32° de Cipolletti, en el marco de una causa por hurto.

El vehículo era conducido por un joven de 21 años, quien fue notificado en el lugar sobre la situación. Tras la intervención de la fiscal de turno, se dispuso su imputación por encubrimiento y el secuestro del automóvil.

Los tres casos registrados evidencian un patrón que se repite: vehículos que intentan ser regularizados o transferidos, pero que terminan siendo detectados gracias a los controles técnicos.

Mientras tanto, la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes y las imputaciones por encubrimiento, un delito que contempla sanciones para quienes adquieren o utilizan bienes provenientes de hechos ilícitos, aun cuando no hayan participado directamente en el robo.