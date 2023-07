Se cortó su pierna intentando robar una casa y fue atrapado

Al conocer este hecho, el personal policial se acercó a la vivienda y constató junto al dueño de esa propiedad, que en inmediaciones a la misma había manchas de sangre (puntualmente, las mismas estaba en una puerta ventanal). En tanto, luego se supo que el ladrón no había podía llevarse ningún elemento.

De esta forma, el delincuente quedó detenido, y por la hemorragia, fue trasladado al hospital local con custodia.

Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía en turno, la cual dispuso las actuaciones judiciales por tentativa de robo, en grado flagrancia, con custodia policial hasta su alta médica, y posterior formulación de cargos.

Se robaron una Toro y una Kangoo en menos de 12 horas

La policía busca en la región una camioneta y un utilitario que fueron sustraídos en menos de 12 horas, en diferentes barrios de Cipolletti. Se trata de una Renault Kangoo y una Fiat Toro.

Según pudo averiguar LM Cipolletti, la Toro fue robada de un dúplex ubicado sobre la calle Simón Bolívar, en el barrio Pino Florido. Los ladrones aprovecharon que no había movimiento en el barrio, corrieron un portón de rejas y huyeron con la camioneta, que se encontraba cerrada de acuerdo a los dichos de un familiar de las víctimas.

Tras advertir la sustracción, los dueños realizaron la denuncia policial alrededor de las 12:30 de este miércoles. Luego, la policía activó un operativo de búsqueda para dar con el vehículo pero hasta el momento no hubo resultados positivos.

e0a82af3-5266-41f9-bdab-fb49497c51d9.jpg

La camioneta buscada es una Fiat Toro color gris dominio AB5330T, que posee en la caja una lona enrolladla.

El otro vehículo robado es una Renault Kangoo color azul marino, patente NTU 565 con los vidrios polarizados. El utilitario fue sustraído el martes en la tarde, cerca de las 17:00 y su propietaria realizó la denuncia en el Distrito. La Kangoo fue robada del patio de un domicilio ubicado en la calle Chimpay al 3895.

"La camioneta todavía la estoy pagando, la tiene prendada el banco, no la van a poder vender. Lo que está pasando en Cipolletti es una locura, la ministro de Seguridad no aparece para nada, no se toman medidas. Y la policía mucho no puede hacer, hay varias comisarías que no tienen móviles para patrullar. Es una vergüenza, Cipolletti es tierra de nadie", señaló a LM Cipolletti Mónica Pérez, propietaria de la Kangoo Robada.