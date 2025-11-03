Quedó preso por golpear al hermano y enfrentarse con la Policía

Los propios familiares pidieron ayuda a las autoridades para controlarlo. Indicaron que el hombre consume drogas y se pone agresivo.

Un hombre que protagonizó un violento episodio familiar y agredió a un efectivo policial quedó detenido en la Subcomisaria 65 de General Enrique Godoy , donde ocurrieron los hechos durante la madrugada de este lunes

Un llamado r ecibido en la dependencia policial por un disturbio en una vivienda ubicada sobre calle Malvinas Argentinas alertó a los uniformados, quienes al arribar al lugar observaron a un hombre muy alterado , quien comenzó a agredir a golpes a otro muchacho que se encontraba con él.

Cuando los efectivos intervinieron para controlar el ataque, el sujeto reaccionó violentamente, propinando golpes de puño y patadas contra el personal policial, por lo que fue reducido y aprehendido.

Subcomisaría 65 Godoy

Posteriormente se constató que la persona agredida era hermano del agresor, quien habría intentado ingresar por la fuerza a su vivienda. Según el testimonio de los familiares, el hombre suele tornarse violento bajo el consumo de sustancias y, ante las amenazas, uno de los hermanos decidió llamar a la Policía.

La Fiscalía de turno dispuso que el individuo quede detenido por los delitos de “resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones”, además de solicitar la intervención del médico policial y notificar al Defensor Penal de turno.

Secuestraron un revólver, balas y marihuana en Oro

Personal de la Comisaría 46° de Fernández Oro concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Puente de Madera, en el el límite con Cipolletti, en el marco de una causa judicial por abuso de armas. El operativo se llevó a cabo el último viernes, alrededor de las 19.

Durante el procedimiento, que contó con la intervención del Gabinete de Criminalística, se secuestró una caja con 31 cartuchos calibre 9 mm y un revólver calibre 38 con tres proyectiles en su tambor. Además, tres jóvenes de 18 años fueron demorados, informaron fuentes de la fuerza.

Arma y marihuana Oro

En el lugar, los efectivos también hallaron una bolsa con sustancia vegetal similar a marihuana, por lo que se dio intervención al Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de General Roca. Desde allí se dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación del propietario del domicilio por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta sin tambor de arranque, otra moto sin dominio y con el tambor violentado, y una bicicleta rodado 29, con el fin de verificar si registran pedido de secuestro vigente.