Pasó en rojo un semáforo de la Ruta 22 y destruyó el auto contra un colectivo

El choque ocurrió en Cipolletti este domingo por la mañana en el cruce de la calle Estado de Israel. Milagrosamente no hubo heridos graves. Los daños materiales son severos.

Justo en ese momento subía a cinta asfáltica un ómnibus de la firma transportistas que tiene base en las cercanías, y no lo pudo evitar.

Choque Ruta 22 y Estado de Israel 011224 B.jpg

El impacto fue la parte fronto lateral del colectivo, que resultó con deterioros. Pero peores fueron los daños del Ford, ya que además de la carrocería, también tuvo averías en el motor, ya que el pavimento quedó regado de agua y aceite.

Cuando llegó al lugar el personal de la dependencia policial temió encontrarse con heridos graves entre los ocupantes del coche, dado el alarmante estado en que quedó, que hacía presumir lo peor.

Sin embargo se encontraron con personas lúcidas que solo padecieron contusiones produtos de la colisión. De todos modos fueron trasladados en ambulancia al hospital Dr Pedro Moguillansky, donde fueron asistidos y luego dados de alta, informó la oficial Principal Vilma Ríos, jefa del puesto caminero local.

La firma transportista no había presentado aún la denuncia y como no se registraron heridos de gravedad, no se había iniciado aún una causa judicial.

De todos modos se retuvieron los vehículos preventivamente.

Operativo de tránsito conjunto

La Policía de Seguridad Vial realizó un operativo de control el último viernes con la participación de la Agencia de Seguridad Vial provincial y las áreas de transito de los municipios de Cipolletti, Fernández Oro y Cinco Saltos.

En Cipolletti se detectaron tres alcoholemias positivas y además secuestraron una moto en el Puente 83 que presentaba la numeración suprimida tanto del cuadro como del motor.

Se le incendió el auto en pleno viaje

Un auto de alta gama resultó destruido por un incendio que se desató cuando transitaba por la Ruta Nacional 22, en la zona del Valle Medio rionegrino.

El siniestro se produjo el jueves último en proximidades de la localidad de Choele Choel, informó el sitio hoyvallemedio.ar, que cita como fuente a la Unidad Regional IV de Policía.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial y bomberos de la esa ciudad, ya que debieron ocuparse de apagar fuego y evitar que se propagara hacia sectores con vegetación, que en esta época de sequía se convierte en fácil material combustible.

Incendio Ford Mondeo Choele.jpg

El conductor del vehículo, un Ford Mondeo Titanium de color gris, es un profesional médico de General Roca e iba con destino a Bahía Blanca. Según le explicó a la policía, a la altura del kilómetro 965 notó que se encendió una luz de alerta en el tablero y que de inmediato empezó a observar humo y lenguas de fuego que salían del capot.

Solo atinó a bajarse y tomar algunas de sus pertenencias personales, pero poco más pudo hacer para evitar que se queme el rodado.