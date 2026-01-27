Parecían deportistas que disfrutaban del Paseo de la Familia, pero eran ladrones al acecho

Dos hombres le robaron el celular y la billetera a un abuelo que jugaba con su nieto. Fueron descubiertos por vecinos que avisaron a la Policía y permitieron su detención.

Los dos jóvenes que fueron atrapados tras robarle el celular y la billetera a un abuelo que había llevado a su nieto al Paseo de la Familia.

Dos jóvenes que vestían vistosas ropas deportivas fueron atrapados por policías luego de que le robaran el teléfono celular y una billetera a un adulto mayor que jugaba con su nieto en el Paseo de la Familia .

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 20, mientras una multitud de niños y grandes disfrutaban del espacio verde ubicado en pleno centro de Cipolletti, que recientemente fue remodelado con nuevas estructuras recreativas con modernos toboganes y hamacas.

La víctima, de 63 años de edad, había dejado su teléfono celular y la billetera sobre uno de los bancos para acompañar a su nieto. Ese descuido fue aprovechado por los oportunistas ladrone s para tomar ambos objetos y escapar.

La intervención de testigos

Sin embargo, otros vecinos de los muchos que se encontraban en el lugar advirtieron la maniobra y alertaron a policías que hacían recorridas de prevención, quienes persiguieron a los sospechosos y lograron detenerlos.

Los dos sujetos, de 20 y 28 años de edad, fueron conducido a la Comisaría 4ta, que se encuentra a escasos 50 metros de la plaza. Quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, desde donde se ordenó el inicio de actuaciones por el delito de “hurto en grado de flagrancia”.

Un prófugo cayó en la Isla Jordán

La Brigada Rural junto a la División Montada de Cipolletti, detuvo a un joven sobre el que pesaba una orden de averiguación de paradero.

En un operativo realizado este lunes a la tarde en la Isla Jordán, los efectivos procedieron a identificar a un individuo de 23 años que tenía vigente una averiguación de paradero emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 10 de General Roca.

Ante tal situación, fue trasladado a la Comisaría 4° para continuar con las diligencias correspondientes.

Robaron un caballo y lo encontraron en un club hípico

Un caballo que había sido robado en la zona de Villa Regina fue recuperado por la policía provincial tras una rápida investigación por una causa calificada como "abigeato".

La pesquisa quedó a cargo de efectivos de la la Brigada de Investigaciones con la colaboración de integrantes de la Brigada Rucal y Motorizada de la Unidad Regional IV, quienes reunieron indicios que permitieron detectar donde se podía encontrar el animal. Con esa información requirieron un allanamiento al juez de Garantías Roberto Gaviña Sánchez, de la II Circunscripción Judicial, quien lo otorgó.

Caballo rescatado

El operativo se llevó a cabo el lunes en las instalaciones del club hípico, donde efectivamente encontraron al ejemplar de pelaje tostado y "malacara", con manchas de color blanco en la pata izquierda, que permitía individualizarlo.

Pero además de esos detalles también observaron una cicatriz en el cuarto derecho, característica distintiva que permitió aseverar que se trataba del equino buscado.

El animal rescatado fue trasladado en un carro de la fuerza en calidad de resguardo hasta el predio de la Sociedad Rural de Choele Choel, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia rionegrina.