Menor en moto embistió a un policía al intentar escapar de un control de tránsito

El incidente se produjo en la Isla Jordán en un operativo de tránsito. Tanto el uniformado como el conductor cayeron al piso y debieron ser asistidos. El rodado fue secuestrado.

La moto en la que circulaba el menor de edad que atropelló a un policía al intentar escapar de un control de tránsito.

Un menor de edad embistió a un policía de la Brigada Rural de Cipolletti al intentar escapar de un control vehicular . Ambos tuvieron que ser asistido por personal médico a causa de las lesiones que sufrieron.

El hecho ocurrió el último viernes por la tarde en la calle Julio Dante Salto, en la zona de la Isla Jordán , donde el personal de la fuerza realizaba el operativo.

En ese punto los efectivos observaron a dos motos que transitaban a gran velocidad , por lo que les indicaron a los conductores que detuvieran la marcha.

Sin embargo, uno de ellos -de tan solo 16 años- ignoró el requerimiento y al intentar escapar chocó a uno de los uniformados, provocando la caída de dos sobre el asfalto. Una ambulancia que circulaba por el lugar asistió a los involucrados y trasladó al conductor a un centro de salud, donde se constató que sufrió lesiones leves.

La motocicleta fue secuestrada por la policía debido a la falta de documentación y licencia de conducir del conductor, quedando a disposición de la Inspección Municipal.

En tanto que el policía recibió atención médica y se iniciaron los protocolos correspondientes tras el incidente.

Andaba con un machete generando disturbios

Un hombre de 33 años fue demorado por personal del Destacamento 115° de El Arroyón, en el acceso al Lago Pellegrini, luego de protagonizar disturbios en la vía pública y exhibir un arma blanca de grandes dimensiones frente a un comercio del sector.

El hecho ocurrió el viernes, pasadas las 22:30, cuando la responsable del comercio solicitó la presencia policial mediante un llamado telefónico, alertando que un sujeto se encontraba alterado y causando disturbios frente a su negocio.

Machete El Arroyón

Ante el aviso, personal policial se constituyó en el lugar y constató que el individuo se encontraba en estado de alteración y exhibiendo un arma blanca tipo machete, motivo por el cual se le solicitó que depusiera su actitud.

Pero no acató las órdenes impartidas, por lo que los efectivos procedieron a reducirlo, secuestrar el arma blanca y demorar al causante.

El hombre fue detenido y alojado en la Comisaría 7° de Cinco Saltos, conforme lo dispuesto por la magistratura interviniente.

Recuperaron herramientas robadas

Personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro logró recuperar herramientas que habían sido robadas del Centro de Reciclaje de la localidad, tras un hecho delictivo ocurrido durante la noche.

Según se informó, la encargada del establecimiento detectó en horas de la mañana que personas desconocidas habían forzado una pared lateral e ingresado al predio, accediendo posteriormente al sector de carpintería, desde donde sustrajeron diversas herramientas de trabajo.

Herramientas robadas Oro

Durante el relevamiento del lugar, fue hallada una prenda de vestir que habría sido vista días antes en poder de un hombre que concurría al establecimiento a vender metales no ferrosos. A partir de ese dato, un trabajador del sector se dirigió al domicilio del sospechoso, donde logró recuperar una caja que contenía la mayoría de las herramientas sustraídas, las cuales fueron entregadas sin resistencia.

No obstante, al realizar el recuento de los elementos recuperados, se constató el faltante de dos engrampadoras hidráulicas, una de mayor tamaño y otra más pequeña, ambas de color gris.

El hecho fue denunciado en la unidad policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. La causa quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se continúa con la investigación para recuperar los elementos restantes.