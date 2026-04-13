Lo acusaron por amenazas y discriminación: lo que le secuestraron provoca espanto

Una investigación realizada por la Policía Federal desembocó en un allanamiento efectuado en una localidad del Alto Valle. Un hombre quedó involucrado en la causa.

La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la localidad de Contralmirante Cordero en el marco de una investigación por amenazas , tenencia ilegal de armas y actos discriminatorios .

El procedimiento se llevó a cabo el último sábado con la intervención del personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén, con asiento en la ciudad de Allen.

Como resultados se produjo el secuestro de una cantidad de armas de fuego de distinto calibre, balas y cartuchos, insumos con los que se podrían fabricar explosivos caseros y simbología Nazi , mientras que un hombre quedó vinculado a la causa judicial que sigue su desarrollo.

Allanamiento nazi Cordero 3

Fuentes de la fuerza destacaron que la pesquisa se extendió durante varios meses, y contó con la participación de la Unidad Fiscal Federal de General Roca, Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal Federal Matías Zanona, junto a la auxiliar fiscal Paula Perfetti.

La causa se inició ante la presunción de que el sospechoso habría difundido a través de redes sociales mensajes intimidatorios y expresiones de carácter discriminatorio, acompañados por la exhibición de armas de fuego.

Un arsenal secuestrado

Durante el operativo efectuado en el inmueble ubicado en la localidad del Alto Valle rionegrino, los efectivos secuestraron dos escopetas, un arma de fabricación casera (tipo tumberas) , rifles, una pistola de aire comprimido, municiones de distintos calibres, cuchillos, sustancias compatibles con pólvora y elementos de recarga. También incautaron dispositivos electrónicos, entre ellos una CPU, teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento.

Asimismo, se halló una pieza metálica con simbología tipo esvástica y elementos compatibles con artefactos incendiarios de fabricación casera, del tipo molotov, además de otros objetos de interés para la causa.

En el lugar fue identificado un hombre mayor de edad, quien quedó supeditado a la investigación, con intervención del Juzgado Federal de General Roca, a cargo por subrogancia legal de Ezequiel Andreani.

Allanamiento nazi Cordero 2

Las autoridades indicaron que el procedimiento permitió avanzar en la causa, quedando los resultados finales sujetos a los peritajes correspondientes.

Desde la Policía Federal destacaron que el operativo, instrumentado bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, representa “un avance en la investigación de hechos vinculados a amenazas, tenencia ilegal de armas y manifestaciones discriminatorias, incluyendo simbología antisemita”

Subrayaron que la intervención “reafirmaron su compromiso en la prevención de conductas que atenten contra la convivencia social y los valores democráticos”.