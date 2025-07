Llegó borracho y drogado a su casa y sus hijos chiquitos tuvieron que pedir auxilio

La ex pareja del hombre denunció que la agredió y amenazó con un cuchillo. La Justicia de Paz lo excluyó del hogar.

Un hombre acusado de violencia familiar fue excluido de la vivienda y no deberá acercarse a menos de 500 metros. La prohibición incluye también a su ex pareja, quien hizo la denuncia a fines del mes pasado en una unidad policial de Contralmirante Cordero .

Contralmirante Cordero.jpg La menor de Contralmirante Cordero no puede salir tranquila a la calle, sostuvo su mamá en la denuncia que apuntó al ex novio de la chica. Foto gentileza internet

El hecho denunciado, ante la gravedad alcanzada, motivó la intervención de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro- y el inició una causa que se tramitó en el Juzgado de Paz local, cuya titular subrogante, Marta Fuentes, ordenó una serie de medidas cautelares para resguardar a la mujer y sus hijos por el término de 90 días.

Fuera de la casa y a 500 metros

Por empezar, Fuentes ordenó la expulsión de CJR de la casa. Solo autorizó que retire sus enseres personales, como ropa, documento y elementos de higiene, acompañado por personal policial, quienes deberán efectuar rondines a la propiedad.

También tiene prohibido acercarse a la vivienda a no menos de 500 metros, como tampoco en forma personal a la víctima, ya sea en lugares en que se encuentre, ya sea públicos o privado. La prohibición de contacto incluye cualquier medio de comunicación, entre ellos teléfonos, redes sociales, en las que no deberá “proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento” o efectuar reclamos personales de cualquier índole “que no fuere la vía legal correspondiente”.

Le advirtieron a CJR que en caso de incumplimientos, por ejemplo que sea sorprendido cerca del domicilio o de su ex pareja, le aplicará las sanciones previstas en la ley de violencia familiar (3040) y se procederá a su arresto, además de acusarlo penalmente por desobediencia de una orden judicial.

Tendrá que hacer terapia

Por otra parte, la magistrada le mandó a CJR a realizar un tratamiento terapéutico para “ internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Le propuso asistir al servicio de salud mental del hospital de su zona o ver a un profesional particular, por lo que deberá pagarlo él mismo. Tendrá que explicarles el motivo del requerimiento judicial, para que definan qué tipo de tratamiento deberá efectuar.

Mientras que la víctima también tendrá que solicitar asistencia psicológica, también en el hospital más próximo a su domicilio o en forma particular.

Se les informó a ambos que se trata de un requerimiento del juez de la Unidad Procesal de Familia, a quien se puso en conocimiento lo resulto, y a quien deberán acreditar el cumplimiento de esta pauta.

También se les comunicó que ese magistrado podrá prorrogar las medidas cautelares y para tramitar en el proceso que se lleve a cabo en esa instancia tendrán que contar con el asesoramiento de un abogado. Podrán presentar uno particular o requerir asistencia a la Defensoría de Pobres y Ausentes de manera gratuita.