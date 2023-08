Le pidió dinero para comprar carne y él le dio una paliza

Un tremendo caso de violencia familiar se ventiló en los tribunales cipoleños, en el que un hombre admitió que le dio una feroz paliza y cuchilladas a su ex pareja y en un juicio abreviado fue condenado a siete meses de prisión en suspenso. La pena no lo llevará a prisión porque no tiene antecedentes penales, pero además se consideró que necesita seguir trabajando para mantener a los ocho hijos que tienen en común. De todos modos, no puede acercarse a la mujer, tal lo establecido en las pautas de conducta que deberá acatar.