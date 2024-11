Juicio por Otoño Uriarte en vivo: los detalles de la segunda audiencia

Live Blog Post

La declaración del novio, la última persona en verla con vida

Federico Axel Saavedra era el novio de Otoño Uriarte y fue la última persona en verla con vida antes de que la atrapasen los agresores.

Contó a los jueces que "dos semanas antes de desaparecer se encontraron en la casa de un amigo y empezaron a tener algo". La noche de la desaparición, fue a buscarla al gimnasio donde practicaba vóley, pasaron un rato en una plaza con otra amiga y emprendió con ella el camino en dirección a su casa.

Contó que la acompañó por calle Cipolletti hasta la rotonda de calle San Martín, la calle principal de Fernández Oro. Allí se despidieron. El abogado defensor Carlos Vila le preguntó porqué no la acompañó a su casa, cuando eran las 23. "Ella se iba sola, no me lo pedía", dijo Saavedra. Y resaltó que Fernández Oro era una ciudad tranquila.

Otoño desapareció a 400 metros del lugar en el que se despidió de Saavedra.