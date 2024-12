Juicio por Otoño Uriarte: los testimonios del día 7

Live Blog Post

Los rastrillajes, bajo la lupa

Ante otras consultas sobre cómo llegó el perro Sureño a la casa de Jafri, el guía canino Julio Calvo detalló que no recordaba de dónde salió el olor testigo, ni dónde comenzó el rastrillaje. En el acta del procedimiento se detalló que utilizaron “trozos de plástico color negro que pueden llegar a contener olores de los sospechosos”.

Calvo afirmó que no recordaba si hicieron rastrillaje con olor de la víctima, por lo que la defensa expuso un acta de procedimiento, del 5 de marzo 2008. En un otro peritaje con Sureño utilizaron olor de la ropa de Otoño, pero el can demostró “desinterés en la secuencia de búsqueda, lo que indica que no ha encontrado partículas del olor que se pretende localizar”.

El trabajo con canes entrenados es clave para los acusadores, por lo que los defensores indagaron tanto a Calvo como a Rosillo en torno a cuestiones técnicas como la conservación de las muestras y los protocolos utilizados para garantizar resultados fiables. Ambos miembros de la Policía dijeron "no recordar" o dieron respuestas negativas.