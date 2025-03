Irá preso por atacar con una picota a su expareja quién permanece desaparecida

Un violento sujeto de Cipolletti deberá cumplir nueve meses de prisión por un salvaje hecho de violencia de género contra su expareja y madre de su pequeño hijo, a quien la Justicia no la pudo encontrar nunca más: hasta el momento, la víctima está desaparecida.

En primer lugar, no pudieron acreditar con certeza la gravedad de las lesiones. Un médico que debía examinarla declaró que no la pudo evaluar porque no se presentó, lo que también impidió determinar el tiempo de recuperación que hubiera demandado.

tribunales justicia La causa de abuso sexual simple se ventiló en los tribunales de Cipolletti. Archivo

El ataque se produjo la mañana del 7 de mayo de 2023 en una vivienda de Cipolletti donde convivía la pareja junto al hijo de ambos, entonces de seis años. La acusación presentada por la fiscal Rocío Guiñazu describe que comenzaron a discutir cuando la chica le pidió que la dejara descansar con el niño.

Pero MPE se tornó agresivo, al extremo que tomó una picota de albañil que se encontraba en una de las habitaciones, con la que le pegó en las piernas y la clavícula, provocándole las lesiones.

Propuesta de juicio abreviado

En el desarrollo de la causa, la Fiscalía y la defensora Oficial Adjunta Cecilia Ibáñez, avanzaron en la realización de un juicio abreviado que requería de la confesión del acusado y el aval de la víctima.

MPE admitió su culpa y la chica también había aceptado el acuerdo. Lo dijo en la Fiscalía en una entrevista que lograron mantener con ella el 26 de agosto del año pasado, se destacó en el documento judicial. Sin embargo luego de esa fecha no la pudieron localizar más.

El acuerdo establecía imponerle una pena de nueve meses de prisión efectiva por sus antecedentes delictivos. Había sido condenado en octubre de 2017 a tres años de prisión de cumplimiento obligatorio y posteriormente en un proceso abreviado le habían dado un mes de cárcel más la declaración de reincidencia.

La jueza María Florencia Caruso Martín avaló el acuerdo y dictó el fallo como lo plantearon las partes. Sostuvo que las evidencias reunidas aportadas por declaraciones de profesionales médicos ubicaban al acusado como autor de los hechos, además de contar su propia confesión.

Su paradero, un misterio

La mujer no pudo ser ubicada por las autoridades judiciales. Solo contaron con lo manifestado en la reunión que mantuvo en Fiscalía en agosto de 2024, en la que no objetó el acuerdo de juicio abreviado.

La fiscal explicó que no la pudieron encontrar en el domicilio que había informado y tampoco por teléfono, ni por Facebook. Lo último que supieron de ella fue que tras el ataque estuvo alojada en un refugio, pero que tampoco estaba allí.

Asimismo intentaron localizarla por medio de Senaf -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-, pero también el resultado fue negativo.

La ausencia de la mujer y su paradero desconocido fue destacada por la jueza Caruso Martín en el fallo, en el que también resaltó que un informe de la OFAVI -Oficina de Atención a la Víctima- expresó que era “alto el riesgo de padecer violencia”.

En tanto que su hijo había quedado provisoriamente a cargo de su abuela paterna.