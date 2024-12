Invitó a una amiga a su casa, pero apareció otra enfurecida que le arruinó la noche

Entrada Catriel.jpg

El incidente se produjo en Catriel el 16 de marzo del año pasado, minutos antes de las 22. El muchacho estaba con su invitada esperando una pizza que había encargado. Salió a la vereda para recibir al delivery, pero allí se encontró con MGM, quien le dijo que quería hablar con él dentro de la casa.

Pero el hombre le contestó que no tenían nada para hablar y que no podía pasar, pero ella se metió igual y fue hasta el living, donde estaba la otra chica, a quien le preguntó su nombre y además de decirle “cosas incoherentes”, le pidió que se retirara para quedar a solas con el anfitrión, que había comenzado a filmar la escena.

Le pidió a la intrusa que se fuera y a la invitada le indicó que se quedara.

Entonces el damnificado salió al patio delantero del inmueble e intentó llamar a la policía. Pero MMG salió detrás para quitarle el teléfono y al advertir que vecinos miraban empezó a gritar “… no me pegues, no me pegues…”.

Al no poder comunicarse con la policía le pidió a la otra mujer que llamara y al advertirlo la agresora fue a la cocina y siguió gritando “… no me pegues, no me pegues…”, pero comenzó a romper vasos.

Pizza y película.jpg

Sin embargo siguió manifestando su bronca y tomó a golpes y arañazos en la cara, brazos y panza del dueño de casa, quien se agachó para cubrirse, y ahí MMG le rompió un plato en la cabeza y le siguió pegando patadas y piñas.

La otra chica gritó pidiendo ayuda, lo que impulsó a la enardecida a salir corriendo del domicilio.

Como consecuencia, el muchacho sufrió “ …excoriación con restos hemáticos (2) en rostro de lado izquierdo (región paranasal y mejilla), escoriaciones en rodilla izquierda, equimosis en región abdominal (supraumbilical derecha) y otras lineales (3) en hemisferio izquierdo (infraaxilar) refiere dolor en piernas y tobillos…”.

Cumplió la probation

Tras la formulación de cargos el 26 de junio de 2023, el 31 de octubre siguiente se le concedió a MGM el beneficio de una probation por el término de un año con pautas de comportamiento que debía cumplir. Entre ellas el pago de un resarcimiento económico.

En otra audiencia efectuada el 27 de noviembre último la defensora Oficial Adjunta Luciana Villanueva solicitó el sobreseimiento de su asistida, dado que el plazo se había agotado y acató las reglas de conducta. La fiscal del caso, Analía Díaz, no planteó objeciones.

Ante la postura de las partes y los argumentos expuestos, la jueza Rita Lucía dictó el sobreseimiento de la mujer. Además declaró, como lo establece el Código Penal, que el proceso “no afectó el buen nombre y honor gozados con anterioridad” por parte de la imputada.