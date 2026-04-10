Intentaron usurpar una vivienda y fueron descubiertos: el llamado clave

Un vecino denunció la ocupación irregular de una casa, cuando vio a seis personas ingresar al inmueble. Entre ellos, tres menores de edad.

Un intento de usurpación fue desactivado este jueves por la tarde en el Balneario El Cóndor , tras constatarse la presencia de seis personas instaladas en el interior de la vivienda sin autorización. El hecho fue advertido por un vecino quien dio aviso a las autoridades y derivó en un operativo de desalojo preventivo .

Los agentes de la Comisaría 39° llevaron adelante el procedimiento en la vivienda ubicada sobre calle 14 . Un hombre de 67 años fue quien denunció la ocupación irregular del inmueble, propiedad de un tercero.

El episodio se registró alrededor de las 18:18 , cuando el denunciante alertó a las autoridades sobre la presencia de seis personas —tres adultos y tres menores— dentro del domicilio sin autorización. Ante la situación, efectivos policiales se trasladaron al lugar para constatar lo informado.

Una vez en el sitio, el personal identificó a tres de los ocupantes mayores, quienes no pudieron acreditar la titularidad ni justificar su permanencia en la vivienda. La intervención se desarrolló en presencia de los involucrados, en un contexto que no presentó resistencia inicial.

Patrullero policía Viedma Los efectivos constataron la presencia de seis personas en el interior del inmueble, entre ellos tres menores de edad. Archivo

El desalojo se desarrolló de forma pacífica

Posteriormente, se hizo presente el apoderado del propietario, quien exhibió la documentación respaldatoria del inmueble y formalizó la denuncia correspondiente. Con la participación de los jefes de unidad, se entabló un diálogo con los ocupantes para resolver el conflicto.

Como resultado de las gestiones, las personas accedieron a retirarse del domicilio de manera voluntaria y sin incidentes, llevándose sus pertenencias. La situación fue resuelta sin la necesidad de recurrir a medidas coercitivas.

Finalmente, el damnificado amplió la denuncia y dejó constancia de que recuperó la posesión del inmueble. Desde la Fiscalía en turno se dispuso la remisión de las actuaciones a la unidad correspondiente, con vistas a su posterior archivo.