Inhibidores al acecho: así se llevaron una camioneta en plena tarde en Neuquén

Un vecino de Neuquén denunció que le robaron su camioneta mientras realizaba una compra en un local de maderas . El hecho ocurrió este lunes por la tarde y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el movimiento de un auto sospechoso y de un hombre que, en cuestión de segundos, logra abrir el vehículo y llevárselo sin dejar rastros, por lo que sospechan que utilizaron inhibidores .

Martín, la víctima, contó a LMNeuquén que estacionó su Toyota Hilux blanca, modelo 2018, alrededor de las 18:15 en inmediaciones de un comercio de maderas. “Estuve adentro del local unos 30 minutos. Cuando salí, la camioneta ya no estaba”, relató.

Según las filmaciones, un Volkswagen Gol negro circulaba en la zona y fue clave en la maniobra. “Creo que usaron inhibidores, porque la camioneta no tenía vidrios rotos, no sonó la alarma y se la llevaron como si nada”, explicó.

Robo de camioneta con inhibidores (1)

De acuerdo a la secuencia registrada, cerca de las 18:31 una persona baja del vehículo sospechoso, rodea la Hilux y en cuestión de segundos consigue abrirla. A las 18:33 ya estaba al mando de la camioneta y huyó hacia otra calle. “La Policía llegó a los diez minutos de mi llamado al 911, pero ya era tarde”, agregó.

La mecánica del hecho

Martín señaló que en las cámaras se distingue a uno de los sospechosos cambiándose de ropa para despistar. “Primero estaba con un pantalón blanco y después se lo cambia por uno negro. Ahí da la vuelta, se acerca a mi camioneta y se la lleva”, describió. Para el damnificado, la modalidad coincide con el uso de un inhibidor: “Yo cerré con el comando, pero cuando ellos actúan, no se activa el cierre ni la alarma. Queda como abierto”.

El vehículo sustraído tiene algunos detalles particulares: un pequeño abollón en la puerta trasera del lado del conductor, con una marca sin pintura, y no posee tazas en las llantas. “Son detalles que pueden servir para identificarla, porque está asegurada, pero para mí es una herramienta de trabajo, además de que la uso para la vida diaria con mis hijos”, lamentó.

Robaron una Hilux en segundos

La denuncia y la investigación

Tras el robo, Martín radicó la denuncia y fue contactado por la división de Secuestro de Vehículos de la Policía provincial. “Me hicieron una entrevista y ahora tengo que esperar. La recomendación que me dieron fue que difunda lo más posible en redes sociales, porque eso puede dificultar que la vendan”, señaló.

El damnificado destacó la colaboración de los empleados de la maderera, quienes le brindaron imágenes y registros de las cámaras de seguridad del lugar. “Se portaron muy bien, desde el primer momento me pasaron videos y fotos para que pudiera aportar a la investigación”, expresó.

Un modus operandi que se repite

El uso de inhibidores de señal para robar autos y camionetas es una modalidad que se ha detectado en distintas ciudades del país. Estos dispositivos bloquean la frecuencia del control remoto con el que se cierran las puertas, lo que deja al vehículo sin seguro y listo para ser abierto sin violencia. “Lo más llamativo es que uno cree que cerró el auto, pero en realidad queda abierto. Eso fue lo que pasó conmigo”, contó Martín.

Camioneta robada con inhibidores en Neuquén

Mientras tanto, continúa la búsqueda de la camioneta robada. “Es un golpe muy grande. No solo por lo económico, sino por el tiempo que me va a llevar todo esto: las gestiones, el seguro, moverme con mis hijos. La verdad es que uno no se imagina que le va a pasar hasta que le pasa”, concluyó.