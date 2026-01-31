Imputaron y queda preso el jardinero acusado por el femicidio de su esposa

El mortal ataque ocurrió el sábado por la madrugada. La autopsia reveló que le dio más de 50 cuchilladas. La vícitma ya lo había denunciado por violencia de género.

El acusado ingresó a la sala de audiencias con el ojo vendado, producto del enfrentamiento que tuvo con uno de los testigos.

El juez de Garantías de Bariloche Víctor Gangarrosa imputó este sábado a Tubaldo Domínguez , de 66 años de edad, por el conmocionante femicidio María Angélica Zapata , de 51 años, ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda del barrio Nuestras Malvinas, ubicado al suroeste de la ciudad cordillerana rionegrina. Además, ordenó que el hombre, jardinero de ocupación , quede en prisión preventiva por el término de cuatro meses , lapso en el que deberá quedar concluida la investigación e iniciarse el proceso para la realización del juicio.

El pedido de imputación lo impulsó el Ministerio Público Fiscal , representado por Silvia Paolini y Martín Lozada, quienes sostuvieron en la acusación que el hecho habría ocurrido el sábado alrededor de las 2 de la madrugada, en la vivienda ubicada en Tierra del Fuego 356, lote 15, manzana 255.

“Así fue que el hombre habría utilizado un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros para atacar y dar muerte a su entonces esposa, María Angélica Zapata”, explicó la fiscal.

“De acuerdo con el informe de autopsia, el imputado le habría causado al menos 28 heridas punzantes y 25 cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, cuatro de ellas penetrantes, lesionando zonas vitales”, agregó Paolini.

La fiscal explicó que “la agresión ocurrió en un contexto de violencia de género, en el que el hombre ejercía de manera crónica y en escalada distintos tipos de violencia —principalmente psicológica y física— sobre su esposa, configurando un patrón sistemático de dominación y control sobre ella”.

La calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal para el hecho es la de “homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”, de conformidad con los Artículos 45 y 80 incisos 1° y 11° del Código Penal.

Las pruebas que sostienen la acusación

En relación con el sustento probatorio para la instancia de formulación de cargos, la acusación enunció el acta de procedimiento de la Unidad 28, que arribó al lugar luego de los llamados de vecinos que alertaban sobre lo ocurrido. Se agregan las denuncias anteriores de la señora en relación con el maltrato que recibía por parte de este hombre.

La fiscalía mencionó la realización de un allanamiento nocturno en la vivienda, donde trabajó el Gabinete de Criminalística, concretado a raíz de las entrevistas realizadas a familiares de la víctima fatal, tras corroborar que la señora había regresado a esa vivienda la semana anterior.

Se suman a la evidencia las declaraciones de vecinos que viven en la misma manzana y frente a la vivienda, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) con los familiares de la mujer fallecida, el informe preliminar de Criminalística que describe el dormitorio y el secuestro de un cuchillo en ese espacio de la vivienda, así como el informe de autopsia.

Por su parte, la defensa penal pública no se opuso a la calificación legal provisoria en esta etapa, ni al hecho, y solo hizo referencia a parte de la evidencia enunciada. El hombre, asistido por el equipo de la defensa, no prestó declaración.

En el marco de esta audiencia se realizó también el control de detención. La fiscalía explicó que el imputado fue detenido por personal del COER de la Unidad 28 a las 2:52 de la madrugada del día 30 de enero, a raíz de un llamado realizado por vecinos, y que fue encontrado a pocas cuadras del lugar del hecho. La defensa no presentó objeciones.

Preso para proteger a los testigos

En relación con las medidas cautelares, el fiscal jefe expresó que “se ha verificado que no existe otra medida menos gravosa para este caso; hemos desestimado la pulsera electrónica y la prisión domiciliaria”.

“Sabemos que este hombre podría obstaculizar de manera real e inminente la investigación, especialmente respecto de la familia de la víctima, ya que existe violencia crónica y pesan sobre él varias denuncias previas en relación con la misma señora. Además, puntualmente podría incidir sobre dos testigos. Este hombre en libertad, o con medidas menos gravosas, influiría sobre ellos para torcer sus versiones respecto de lo que vieron y escucharon”, sostuvo el fiscal jefe.

“Otro punto que sostiene nuestro pedido de prisión preventiva es el peligro de fuga, en relación con la gravedad del hecho y la pena que podría corresponderle. No sería extraño que el imputado desoiga una vez más los requerimientos judiciales”, agregó el Ministerio Público Fiscal.

"Las convenciones internacionales vigentes en relación con hechos de violencia contra las mujeres acompañaron el pedido de un plazo de cuatro meses para la medida cautelar", destacaron desde el Minsterio Público Fiscal.

En este sentido, la defensa penal pública, representada por Blanca Alderete, explicó que más adelante realizarán una solicitud vinculada a la prisión preventiva y cuestiones de salud de su asistido, pero que en esta oportunidad no se oponen a la medida.

Finalmente, el juez Gangarrosa tuvo por formulados los cargos en el mismo sentido que lo planteó la fiscalía, y dispuso que el plazo de investigación se extienda hasta el 31 de mayo del corriente año.

Asimismo, el magistrado enfatizó que existe un claro riesgo de entorpecimiento de la investigación respecto de vecinos, familiares y demás personas, y que se encuentra acreditado el peligro de fuga señalado por la fiscalía. De esta manera, el hombre deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

“Me cansó y la apuñalé”

Entre las pruebas mencionadas por la Fiscalía se destacó el testimonio de vecinos que estuvieron en la zona donde se produjo el mortal ataque y señalaron a Domínguez como el autor. Uno de ellos fue quien alertó a las autoridades. Otro declaró que escuchó cuando Domínguez pedía que llamara a una ambulancia, y que gritó “Me cansó y lo apuñalé”, publicó El Cordillerano.

Otro testigo, allegado a la víctima, confirmó que el imputado le reconoció la autoría del crimen, lo que derivó en una pelea posterior. De hecho, el acusado ingresó a la sala de audiencia rengo de una pierna y con el ojo derecho vendado.