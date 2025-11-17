Encontraron un hombre muerto en cercanías de la Ruta 7 en San Patricio del Chañar: qué se sabe

El hallazgo ocurrió el domingo por la tarde a 500 metros de la Ruta 7. El cuerpo estaba en un campo anegado.

Este domingo encontraron un hombre muerto a 500 metros de la Ruta 7 , en San Patricio del Chañar . De acuerdo a la información preliminar, la persona no tenía signos de criminalidad, ni había indicios de violencia en la escena, aunque el hecho continuará bajo investigación.

De acuerdo a la información brindada por el comisario Emilio Díaz, a LM Neuquén que personal de la Comisaría 13 fue notificado sobre una persona fallecida sobre la margen de picada 5 sur.

"Recibimos un llamado de alerta cerca de las 20, por una persona sin vida, al arribar lo ubicamos a la altura de la calle Lácar, más cerca de la ruta 7 que del balneario municipal", precisó Díaz quien agregó que este lunes por la mañana continúan la inspección ocular en el lugar.

Qué se sabe del hombre muerto en San Patricio del Chañar

El hallazgo se produjo por una persona que estaba paseando su perro, quien solía meterse al campo y observó algo que le llamó la atención a su mascota. "El sector estaba inundado porque se está preparando para un sembrío, y esa persona estando ahí observa el sector de difícil acceso que yacía el cuerpo de una persona sin vida", detalló.

De inmediato, se comunicó con la Policía, quien al llegar divisó el cuerpo: "acordonamos el sector, que no tiene alumbrado público, así que pedimos colaboración a bomberos, quien iluminó con las luces de vehículos y un generador".

A partir de ese momento pudieron determinar que era un hombre de más de 40 años, en posición boca arriba aunque no le encontraron documentos que permitieran identificarlo.

muerto san patricio del chañar Ruta 7 (2)

Respecto a las circunstancias en que pudo haber perdido la vida, el comisario se limitó a decir que estaba bajo investigación aunque realizaron suposiciones: "Aparentemente, había intentado cruzar el campo, se había mojado el pantalón, se había secado".

Otra teoría es que entre esos movimientos se le haya caído el documento de identidad. "Encontramos un DNI en cercanías, pero no sabemos si es de él, no sabemos si es oriundo del Chañar", dijo y agregó: "no podemos aseverar si es una persona en situación de calle, no tuvimos denuncia de desaparición de personas".

En tanto, señaló que el fiscal del caso, Andrés Azar, pidió la autopsia para determinar su identidad y los motivos del deceso: "Criminalística estuvo en el lugar y no había signos de criminalidad". Además, indicó que basándose en las pisadas observadas en el lugar habría llegado solo.

muerto san patricio del chañar Ruta 7 (3)

En cuanto al tiempo que llevaba muerto, el médico legista determinó que habría perdido la vida el mismo domingo, lo cual debe ser evaluado por los médicos forenses.

"Tenemos que seguir haciendo inspección en el lugar, que quedó consignado para hacer una investigación mucho más amplia más allá del cerco perimetral del campo que está todo inundado", aseguró sobre los próximos pasos.

Consultado acerca del dueño del terreno, expresó que están anoticiados a través del casero que estaba trabajando al momento de ingresar a trabajar al lugar.