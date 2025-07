El vuelco del colectivo en Villa Traful: la Justicia puso la mira en el chofer

accidente villa traful colectivo

En ese sentido, se pidió una pericia accidentológica a la Policía provincial y se tomó testimonio a los pasajeros que viajaban en el paseo turístico a Villa Traful. Además, la justicia le tomó declaración a un camionero que fue testigo del accidente.

Por otra, según las fuentes consultadas, se sigue la evolución de los pasajeros que permanecen internados, ya que podría agravar o no la situación del chofer.

Desde el MPF notificaron al chofer del micro que se encuentra bajo investigación y ya designó un abogado defensor. En el marco de la investigación, a cargo del fiscal del caso Adrián De Lillo, se le realizó el test de alcoholemia al hombre y el resultado fue negativo.

Cómo fue el accidente cerca de Villa Traful

Un colectivo turístico protagonizó un grave accidente en la Ruta 65, camino a Villa Traful. En el vehículo que sufrió un vuelco circulaban 44 pasajeros, de los cuales 15 resultaron con heridas leves y otros cinco heridos de gravedad.

Tras el vuelco, el colectivo blanco, de la empresa Meridiano, radicada en Bariloche, quedó sobre el lateral izquierdo, del lado del conductor, con unas rocas de gran tamaño debajo. Aparentemente, el accidente fue causado por barro y hielo en la calzada. De acuerdo a la información relevada por LMNeuquén, despistó en el sector del Río Minero.

El grave accidente que protagonizó este martes un colectivo que iba de Bariloche a Traful requirió un operativo sanitario sin precedentes, dado que involucró a tres comunidades y movilizó a más de 110 profesionales de la salud.

Detallaron que el operativo demandó recursos extraordinarios, humanos y técnicos. Siete ambulancias se movilizaron desde las tres localidades: dos de Villa Traful, tres del hospital de Villa La Angostura y dos de San Martín de los Andes. El SIEN coordinó, además, traslados aéreos en helicópteros y terrestres con sus ambulancias.

"Traful se transformó en el epicentro de una respuesta sanitaria que puso en evidencia la respuesta del sistema de salud neuquino. Toda la comunidad se movilizó y colaboró, también las instituciones como Parques Nacionales y las autoridades locales", destacaron desde Salud Provincial.

El relato de uno de los pasajeros del accidente en Villa Traful

El grave accidente que protagonizó este martes un colectivo turístico que iba por Ruta 65 hacia Villa Traful dejó numerosos heridos, entre ellos tres de gravedad.

La pareja de una mujer que había quedado atrapada en el colectivo relató que la excursión se desarrollaba con normalidad. Expresó que el camino de ripio estaba mojado y que el colectivo, aunque no iba a gran velocidad, derrapó.

“Veníamos doblando en una curvita, se fue de costado y cayó, derrapó”, contó Mariano.

Ante la desesperación y el caos, el hombre intentó rescatar a su pareja del asiento, pero no podía levantarla: “Una locura sacar a la gente de ahí. Los otros pasajeros que iban al costado cayeron arriba nuestro. Quería bajarla, pero me decía que no podía mover las piernas”.

“Cuando salió, no podía pisar. Me pedía que no me fuera porque no se podía mover. Ella escuchó un ruido, como si algo se hubiera roto. Los médicos dijeron que podía ser fractura de cadera”, expresó Mariano, entre lágrimas.