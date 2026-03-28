Desvalijaron una casa del lago Pellegrini y los atrapó la Policía: Qué resolvió la Justicia

Habían entrado a una vivienda y se llevaban de todo. Pero los detuvieron cuando escapaban. Ambos fueron condenados y uno va preso por sus antecedentes delictivos.

Los dos ladrones habían desvalijado la casa del lago Pellegrini. Los atrapó la policía cuando caminaba por la banquina de la ruta que conduce a Cinco Saltos.

Una casa del lago Pellegrini que se encontraba sin sus ocupantes fue desvalijada por dos ladrones que ingresaron por una ventana del primer piso, a la que tuvieron que escalar.

Una vez adentro agarraron bebidas alcohólicas (vino, champán, gin), un equipo de música Phillips, una pava eléctrica, un juego de ollas de camping, camperas , un cinturón, un rompecabezas, guantes y controles de TV, entre otras cosas de valor.

Después metieron el botín en dos mochilas de grandes dimensiones y se fueron caminando por la Ruta Provincial 70, que conduce a Cinco Saltos.

Pero una patrulla de policías del Destacamento 115° de El Arroyón que realizaba recorridos de prevención en el sector los encontró en plena marcha cargando los dos voluminosos bolsos, lo que resultó sospechoso. Para verificarlo, les pidieron sus identificaciones, pero ninguno de los dos tenía documentos. Pero hubo otro detalle que llamó la atención de los policías: uno de ellos llevaba un estuche de arma larga, por lo que ante la posibilidad de que anduviera armado, profundizaron el cotejo investigativo y convocaron refuerzos.

Acceso Lago Pellegrini

Con la presencia de personal de la Comisaría 7ma del Gabinete de Criminalística y dos testigos civiles que convocaron, secuestraron una de las mochilas que tenía bebidas alcohólicas, un equipo de música, una olla, camperas y otros elementos.

Encontraron la casa saqueada

Posteriormente los uniformados recorrieron la zona de viviendas y encontraron una que tenía una ventana abierta. Convocaron al dueño y al ingresar advirtieron que le habían entrado a robar y que les faltaban muchos objetos coincidentes con los secuestrados a los mochileros atrapados momentos antes en la Ruta 70.

El hecho se registró la tarde del 2 de octubre de 2025 y ambos hombres, identificados como Cristian Martín Pérez y Ricardo Manuel Di Mauro fueron imputados por el delito de “hurto con escalamiento”. Inicialmente también le habían incluido el cargo por la presunta tenencia de arma de fuego, pero no se pudo acreditar.

La causa siguió su curso y en una audiencia realizada días atrás el fiscal Leandro López y el defensor oficial Mario Nolivo acordaron cerrarla en un juicio abreviado, que requería la aceptación de los acusados y el reconocimiento de su culpa.

Una huella clave

El acuerdo establecía imponerles una pena de un 1 año y 9 meses de prisión más el pago de las costas del proceso. A Di Mauro le correspondía la prisión de ejecución en suspenso más pautas de conducta dado que carecía de antecedentes. Mientras que para Pérez el castigo era de efectivo cumplimiento, ya que el sí contaba con antecedentes penales. En marzo de 2019 había sido condenado a un año de prisión condicional por un hecho no precisado.

El defensor Nolivo manifestó que les había explicado a ambos hombres los alcances del acuerdo y que lo habían aceptado, con lo que quedó registrado que admitían su culpa.

Robo lago Pellegrini 2

La jueza Alejandra Berenguer dictó el fallo en los términos planteados por las partes. Sostuvo que las pruebas reunidas en la investigación corroboraban la responsabilidad de Pérez y Di Mauro. Destacó una huella dactilar del primero recuperada en el lugar del hecho por los peritos del Gabinete de Criminalística, que se correspondía con la de él.

Destacan la labor de un policía

La magistrada también ponderó la labor del personal policial del Destacamento lacustre que intervinieron en el operativo, cuyos testimonios también tuvieron relevancia por su valor probatorio en la causa judicial.

Destacó especialmente al sargento Primero Hernán Quarta, quien tuvo “una gran participación en el esclarecimiento del hecho, habiendo detectado la presencia de los imputados como también individualizando la vivienda siniestrada y su propietario”.