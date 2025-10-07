Cuatreros del Ford Ka: qué pasará con los dos imputados

Son dos muchachos de 24 y 29 años que atraparon con un ternero carneado a bordo del auto.

Los muchachos fueron apresados con el ternero en el baúl del Ka y dijeron que lo traían de la chacra de un familiar. Otro vecino dijo que el animal era de él.

Los dos jóvenes atrapados con un ternero carneado en el baúl de un Ford Ka en la zona del Valle Medio rionegrino fueron imputados por el delito de abigeato agravado . Uno de ellos quedó en prisión preventiva porque posee antecedentes delictivos, mientras que el otro mantendrá su libertad aunque deberá cumplir medidas cautelares.

Ambos hombres, de 24 y 29 años de edad , fueron atrapados el último sábado en horas de la tarde cuando policías de la Comisaría 37 de Chimpay que realizaban un operativo de control en el sector rural conocida como Colonia Ceferino Namuncurá , al lado del balneario municipal ubicado sobre la costa del río Negro, interceptaron la marcha del K, del modelo antiguo.

Los policías procedieron a identificarlos. Dijeron que los dos tienen domicilio en Chimpay y explicaron que volvían de una chacra cercana propiedad de un familiar de uno de ellos.

Los efectivos pidieron entonces que exhibieran el baúl del rodado, y al abrir la puerta quedó expuesto un ternero faenado, al que solo le faltaban la cabeza y la panza.

Ante el hallazgo se dio aviso a la Fiscalía que se encontraba de turno, mientras que también se pidió la intervención de la Brigada Rural de la Regional IV y del Gabinete de Criminalística de Valle Medio.

La dueña reconoció al ternero

Debido a que se ocultaba el sol y era cada vez menos la luz natural, el vehículo fue trasladado a la Comisaría para continuar con las actuaciones periciales en ese lugar, las que – en primera instancia – permitieron establecer que se trataba de un ejemplar de pelaje “colorado” de la raza Angus.

Pero, mientras llevaban a cabo esas tareas, una persona se presentó en la dependencia policial para advertir sobre el faltante de un animal de similares características y terminó por reconocer, como de su propiedad, el que era transportado en el auto.

La presentación del presunto damnificado motivó a la Fiscalía a solicitar el inicio de la causa por “presunto abigeato” y a que se impute a las dos personas aprehendidas, disponiendo además el secuestro del animal faenado y una serie de medidas como rastrillajes y requisa al vehículo, entre otras, las que están siendo realizadas.

Tiraron restos del animal al río Negro

Este martes al mediodía la fiscalía descentralizada de Choele Choel convocó a una audiencia en la que formuló cargos por abigeato agravado a los dos jóvenes. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.

Según la acusación fiscal, “entre las 16:00 y las 21:30 aproximadamente, en el campo “Alcarpa S.A.”, ubicado en Colonia Ceferino Namuncurá lindante al Balneario Municipal, los imputados de 24 y 29 años, previo darle muerte a un ternero, de 5 meses de vida, de pelaje colorado, raza Aberdeen Angus, de 180 kilos, se habrían apoderado ilegítimamente de dicho animal”.

“Los imputados habrían arrojado los restos del animal - cabeza y vísceras - al río y lo habrían trasladado en un Ford KA. Cuando fueron interceptados por personal policial no pudieron justificar la propiedad del ternero”, explicó el equipo fiscal.

La calificación legal por la cual quedaron imputados es la de ser coautores de “abigeato agravado por haber sido cometido con fuerza en las cosas”, según los Artículos 45, 167 quater inc. 1°, en función del art. 164 del Código Penal.

Los dos imputados y uno quedó preso

Entre el sustento probatorio mencionado por el Ministerio Público Fiscal se encuentra: acta de procedimiento policial de la Comisaría 37 de Chimpay, croquis referencial, acta de denuncia penal de la damnificada y su posterior ampliación, entrevistas varias, intervención del Gabinete de Criminalística, acta de requisa vehicular.

La fiscalía solicitó además el plazo de cuatro meses de prisión preventiva para uno de ellos ya que cuenta con antecedentes penales. El otro debe presentarse semanalmente en el Juzgado de Paz de Chimpay, no puede acercarse al Establecimiento rural y tampoco puede realizar la actividad de caza.

La defensa penal pública y particular se opusieron al pedido de las medidas cautelares, sin embargo el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de los argumentos vertidos por el fiscal.