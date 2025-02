Comenzaron a juzgar a una pareja por el abuso sexual de un niño, hijo de la mujer

Durante estas jornadas se escucharán las declaraciones de los médicos, psicólogas, especialistas del Cuerpo de Investigación Forense, los informes de las Cámara Gesell, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), informes escolares, las medidas adoptadas por el Juzgado de Familia.

Así mismo, se incorporarán los allanamientos concretados, y prestarán testimonio familiares, allegados, y demás personas que tuvieron relación con el hecho investigado.

Las graves acusaciones

La calificación legal por la cual deberán responder es para el hombre: “abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 13 años, agravado por ser guardador, por la convivencia con un menor de 18 años, y por ocasionar un grave daño a la salud física, reiterado en un número indeterminado de veces, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por violencia, por amenazas, y por ser persona conviviente y guardador del menor de edad, y lesiones leves y amenazas reiteradas en un número indeterminado de veces en concurso real”, todos en carácter de autor, según los Artículos 45, 54, 55, 89, 119 3er. párrafo y 4to párrafo inc. a, b, f, y 125 2do. y 3er. párrafo y 149 bis del Código Penal.

Mientras que la mujer está imputada de los delitos de: “abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 13 años, agravado por ser guardador, por la convivencia con un menor de 18 años, y por ocasionar un grave daño a la salud física, en tres oportunidades, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por violencia, por amenazas, y por ser persona conviviente y guardador del menor de edad, en carácter de participe necesario; encubrimiento agravado, lesiones leves agravadas por el vínculo reiteradas en un número indeterminado de veces, amenazas reiteradas en un número indeterminado de veces y coacción agravada por el uso de arma en concurso real en carácter de autora”, según los Artículos 45, 54, 55, 92 en funcion del 89 y 80 inc 1, 119 3er. párrafo y 4to párrafo inc. a, b, f, y 125 2do. y 3er. párrafo, 149 bis 1° y 2°, 149 ter inc 1° y 277 1° inc d, y 3° inc a. del Código Penal.