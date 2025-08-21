Busqueda desesperada de una adolescente de 14 años
La fiscalía de turno activó el protocolo para dar con el paradero de la joven. Piden colaboración a la comunidad.
La fiscalía de turno informó que se encuentra activo el protocolo de búsqueda para localizar a Milagros Thiara Varela, una adolescente de Allen de 14 años que fue vista por última vez este jueves.
Milagros mide 1,65 metros, es de estatura baja y contextura robusta. Tiene cabello largo negro con flequillo, ojos marrones oscuros, tez trigueña y un piercing en la nariz.
Te puede interesar...
Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, buzo negro y zapatillas negras, además de llevar una mochila del mismo color con ropa y un celular.
Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. Quienes puedan brindar información pueden comunicarse al 911, dirigirse a la comisaría más cercana o llamar a los teléfonos de la fiscalía de Allen (+54 9 299 570-5069) y de General Roca ((0298) 15 4231271).
Leé más
Brutal ataque: un joven fue torturado y le amputaron tres dedos
Una niña develó a su maestra que era abusada y el señalado quedó detenido
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario