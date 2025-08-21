Policiales LMCipolletti búsqueda Busqueda desesperada de una adolescente de 14 años

La fiscalía de turno activó el protocolo para dar con el paradero de la joven. Piden colaboración a la comunidad.







Milagros Thiara Varela tiene 14 años.

La fiscalía de turno informó que se encuentra activo el protocolo de búsqueda para localizar a Milagros Thiara Varela, una adolescente de Allen de 14 años que fue vista por última vez este jueves.

Milagros mide 1,65 metros, es de estatura baja y contextura robusta. Tiene cabello largo negro con flequillo, ojos marrones oscuros, tez trigueña y un piercing en la nariz.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, buzo negro y zapatillas negras, además de llevar una mochila del mismo color con ropa y un celular.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. Quienes puedan brindar información pueden comunicarse al 911, dirigirse a la comisaría más cercana o llamar a los teléfonos de la fiscalía de Allen (+54 9 299 570-5069) y de General Roca ((0298) 15 4231271).