Borracho al volante provocó un choque y terminó contra un poste

El conductor tenía alta graduación alcohólica en sangre y sufrió politraumatismos. La acompañante fue hospitalizada en Centenario.

El accidente se produjo en la Ruta 51 durante la madrugada.

Un violento accidente protagonizado por un borracho al volante ocurrió en la madrugada del domingo sobre la Ruta 51 , a la altura del kilómetro 4,5, en Vista Alegre . El conductor de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo al ingresar a una rotonda, chocó contra otro auto y terminó impactando un poste de alumbrado público.

El siniestro se registró cerca de las 5:20 de la madrugada . El Gol era conducido por un hombre de 39 años con domicilio en Neuquén, que llevaba como acompañante a una mujer de 37 años, también residente en la capital neuquina.

El Gol, que circulaba en dirección a Neuquén, chocó en su lateral derecho con otro auto del mismo modelo que iba en la misma dirección, conducido por un joven de 28 años y acompañado por una mujer de 27. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos tras el choque .

Borracho al volante: 1,47 g/l de alcohol

La acompañante del conductor alcoholizado sufrió politraumatismos y fue trasladada al hospital de Centenario, donde recibió atención médica y fue dada de alta horas más tarde, según informó a LMCipolletti el jefe de tránsito, Damián Jorquera.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se le retuvo la licencia de conducir. Personal policial realizó las actuaciones correspondientes y se entregó el vehículo bajo acta de responsabilidad a un tercero, retirado del lugar con una grúa del seguro.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de Tránsito Villa Obrera, con intervención de efectivos de la Comisaría 49.

borracho al volante ruta 51 (2)

Tragedia por un borracho al volante: murió su acompañante

El domingo por la madrugada se volvió trágica sobre la Ruta 7, a la altura de Picada 9, cuando un Citroën C3 Picasso protagonizó un violento vuelco que terminó con una persona muerta y otra hospitalizada. El conductor iba con un alto índice de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.40, cuando personal de la Comisaría 13°, Bomberos del Cuartel 5, Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar y la División Tránsito Añelo acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un auto siniestrado al costado de la ruta.

Al llegar, los efectivos constataron la gravedad del hecho: el auto se encontraba volcado sobre la banquina norte, y dos personas habían salido despedidas del habitáculo. Uno de ellos fue hallado con vida y trasladado de urgencia al hospital local; el otro, yacía sin signos vitales, conforme certificó la médica de guardia del nosocomio de El Chañar.

accidente picada 9 el chañar El fatal accidente en la Ruta 7 a la altura de la Picada 9.

El vehículo, un Citroën C3 Picasso gris, era conducido por un joven de 26 años, oriundo de Famaillá (Tucumán), quien resultó herido. Lo acompañaba un hombre de 25 años, oriundo de Guaymallén (Mendoza), quien perdió la vida en el lugar.

La Fiscal Lucrecia Sola, de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas de Neuquén, intervino en el caso. La circulación permaneció cortada en el derivador de Picada 8½ y en el cruce de Ruta 7 y 8 durante varias horas, mientras trabajaba personal de Accidentología Vial, que realizó las mediciones y pericias de rigor.

Finalmente, en el hospital local se practicó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 2,13 gramos por litro de alcohol en sangre. La causa continúa en investigación bajo la carátula de “homicidio culposo en accidente de tránsito”, a la espera de los resultados finales de las pericias mecánicas y toxicológicas.