A un año de la desaparición de Yessica Antelo, un misterio que se agiganta y no deja de doler

La niña de 10 años desapareció en el río Limay cuando quiso rescatar a su hermano. El cuerpo no fue encontrado. La familia asegura que fue secuestrada.

Yessica tenía 10 años cuando desapareció en el río Limay, en Balsa Las Perlas. Su madre insiste en que no se ahogó y que fue secuestrada.

Se cumple este miércoles un año de la desaparición de Yessica Antelo, la niña de 10 años de edad que se tiró al río Limay en la zona de Balsa Las Perlas para salvar a su hermano y nunca fue hallada , pese a lo intensos rastrillajes realizados en los días posteriores y que llegaron incluso a la desembocadura del río Negro, en la costa atlántica.

A las 19 habrá un acto frente a la Subcomisaría 82 del poblado que pertenece al ejido cipoleño con el objetivo de reclamar que se garantice la continuidad de la búsqueda.

Hay un expediente en la Justicia Provincial, a cargo del fiscal Guillermo Ibáñez, quien en las últimas horas se reunió con la mamá de la menor para explicarle en qué instancia se encuentra la causa.

Previamente habían organizado un encuentro entre ella y su representante legal Matias Stiep y un equipo de forenses para detallarles como se comportan los cuerpos en agua, pero no acudieron a la convocatoria. Por eso el fiscal fue hasta la casa de la mujer para entrevistarse en persona.

SFP Rastrillajes policia defensa civil Rio Negro alsa las perlas nena ahogada rio limay (18).JPG Un grave accidente sufrieron los rescatistas que buscan a Yessica. Salvaron su vida de milagro. Sebastián Fariña Petersen

A la familia no le cierran las explicaciones que les brindó el Fiscal en ese encuentro ni la hipótesis de que Yessica se ahogó accidentalmente tras ser arrastrada por la correntada.

“Yo le digo que no puede ser, no estoy conforme con esa respuesta. Que me den pruebas, no me entregan el cuerpo en una bolsa, no me entregan rastros de ropas. El año pasado todas las personas que cayeron al río los cuerpos fueron encontrados y no puede ser que mi hija hoy esté cumpliendo un año desparecida y no halla ninguna noticia concreta”, expresó Kathya Terraza, la mamá de la niña en una entrevista con LU5 de Neuquén.

Su corazón de madre le dice está viva y que alguien la tiene secuestrada, pero que no la encuentran por deficiencias en la investigación.

El mensaje esperanzador

Su certidumbre se sostiene, además de la ausencia del cadáver, en un mensaje telefónico que recibió horas después de la desaparición que le genera esperanzas.

Puntualizó en este sentido que la niña tenía dificultades para leer y escribir y que se comunicaba “presionando cualquier tecla” y mediante símbolos o audios. Y el mensaje que recibió tiene esas características, pero para el fiscal se trata de un error ortográfico.

“Para mi no es error, para mi es una prueba que mi hija está viva”, aseveró Terraza.

SFP Kathya Terraza mama de Yessica nenandesaparecida en el limay balsa las perlas ahogada (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Este indicio también dio lugar a una causa en la Justicia Federal que se puso en marcha cuando recibió el misterioso mensaje ante la sospecha de que hubiera sido secuestrada, como lo afirman ellos.

Incluso aclaró la madre que “están investigando a una persona”, pero que desconocen si la hipótesis prosperó o si fue descartada.

La mujer insiste que sin el cuerpo no se puede considerar que la chiquita murió ahogada y reclama que se retome la búsqueda en los ríos y a la vez se profundice la pista del secuestro.

La tarde fatídica en Balsa Las Perlas

La tarde el del 7 de enero, como es habitual en esta época, hacía un intenso calor. El hermano mayor de Yessica, de 13 años, anunció que se iba a refrescar al río y ella lo acompañó. Se instalaron en un sector cercano al puente Lembeye, donde el río es peligroso por la intensa corriente y no hay servicio de guardavidas.

El muchacho se arrojó al agua y lo atrapó un remolino, por lo que la niña se tiró para rescatarlo. El chico pudo salir, pero Yessica desapareció de la superficie pese a que a su vez intentó sacarla, contó Kathia.

Aseguró que había mucha gente en el lugar y que incluso inmediatamente cruzaron guardavidas del lado neuquino y colaboraron con los primeros momentos de la búsqueda.

SFP Kathya Terraza mama de Yessica nenandesaparecida en el limay balsa las perlas ahogada (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Posteriormente se organizaron rastrillajes con personal Policial, Prefectura Naval, Bomberos, buzos y colaboradores voluntarios.

La búsqueda abarcó una extensión de más de 700 millas náuticas, desde el lugar del hecho hasta la desembocadura del río Negro. Esto equivale a casi 1300 kilómetros, se precisó desde el Ministerio Público Fiscal que, en base a los indicios recabados no detectaron la participación delictiva de terceros.

La hipótesis de la Fiscalía sobre la desaparición

La evidencia reunida hasta el momento por la Fiscalía indica que la desaparición de Yecsica en río Limay se produjo de manera accidental, y que hubo un numeroso de testigos presenciales que pudieron observar que mientras Yesica se bañaba en el río junto a su hermano fueron arrastrados por la impetuosa correntada y que el niño logró salvarse por sus propios medios. Los guardavidas neuquino también corroboraron esas declaraciones.

En cuanto a la sospecha de la familia de que la niña fue secuestrada, supuesta maniobra vinculada con los extraños mensajes recibidos en el celular de la madre, remarcaron desde la Fiscalía que tras analizar las comunicaciones e indagar en redes sociales no encontraron elementos probatorios que sostengan que se trató de un hecho criminal.

Concluyeron que “resulta fácticamente imposible” que la niña haya logrado salir con vida del agua, y que sin recibir ningún tipo de asistencia médica haya conseguido sobrevivir.

De todos modos Prefectura Naval no ha cesado en sus tareas de búsqueda. Brinda informes mensuales de los lugares del cauce del río que se han recorrido. Los resultados hasta el momento han sido negativos.

Un mural recordará a la niña

Este miércoles a las 19 se realizará un acto frente a la Subcomisaría 82 de Las Perlas para recordar a Yessica y exigir que no pare su búsqueda. Además de la familia y vecinos participarán organizaciones sociales y sindicales que los han acompañado a lo largo de este año.

Kathya destacó que descubrirán un mural con su rostro y harán un encendido de velas. La Comisión Directiva de Aten Plottier anunció que participarán en la manifestación y que acompañan el pedido para que "se garantice la continuidad de la búsqueda".

Enfatizaron en un comunicado que el cuerpo no apareció y que la Justicia rionegrina, "sin pruebas intenta convencer a su mamá que la niña se ahogó".

"La familia exige al gobierno, a la Justicia de Río Negro y a la Justicia Federal que pongan en marcha todos los dispositivos y medios necesarios para saber la verdad, que presenten pruebas concretas que respalden esa versión o que se continúe con la búsqueda de la niña", subrayaron desde la entidad gremial.