“No me llamó nadie de Cipo. Tengo algunas propuestas y seguramente en estos días voy a estar cerrando con alguien”, contó el atacante, una de las figuras del Capataz en la última temporada.

A poco más de dos meses del inicio del campeonato, en la institución albinegra confirmaron a Víctor Zwenger como nuevo entrenador, pero del futuro del plantel hay pocas certezas, aunque una de ellas parece ser que la continuidad de Piñero da Silva no será posible. “Me hubiese gustado seguir allá. Pero bueno, eso no depende de mí, sino de los dirigentes y del DT nuevo”, señaló. Y agregó: “Tampoco sé si les interesa que vuelva, nunca me hicieron una propuesta económica, nada... por eso estoy analizando unas ofertas que tengo”.

Once goles marcó en el Albinegro: siete en el Federal A y cuatro en la Copa Argentina.

Piñero da Silva partió apenas concluyó el último torneo rumbo al fútbol boliviano, pero por un par de partidos, y por eso había dejado la puerta abierta para un segundo ciclo.

La presentación de Piñero da Silva en el Albinegro fue con el gol de cabeza a San Lorenzo en la Copa Argentina pasada. Desde entonces, fue uno de los rendimientos más regulares en una pobre campaña que terminó por salvarse del descenso en la última fecha.

El 9 entiende que el mercado de pases recién comienza, pero ya lo tentaron de otros clubes. “Algunos equipos se quieren asegurar algún jugador, pero como el torneo arranca recién en septiembre, está todo parado. Pero en estos días les tengo que contestar a los que están interesados”, dijo.