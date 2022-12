En diálogo con LU19 La Voz del Comahue, D’Ángelo dijo que el uso de pirotecnia “es una decisión personal que afecta directamente la salud de muchas otras personas. No es solo una cuestión de que se asustan o que les da miedo la pirotecnia, sino que les genera un dolor profundo que perdura durante horas. Estamos torturando a un sector vulnerable haciendo uso de pirotecnia”.

pirotecnia.jpg Piden mayores controles en Río Negro por el uso de pirotecnia

“Hasta que no se legisle realmente en forma integral en las distintas provincias de la Patagonia lo vamos a seguir sufriendo, padeciendo y exponiendo no solamente la vida de las personas sino también una cuestión medioambiental que no se está contemplando en provincias que tienen un perfil mucho más dedicado a la explotación de los hidrocarburos”, agregó.