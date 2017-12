Le presentaron una nota en la que piden que se tenga en cuenta que, “ante la ausencia de políticas para la fruticultura, los productores han tenido que cambiar el destino de sus propiedades o simplemente han procedido a abandonarlas por la tremenda caída de la rentabilidad y la falta de apoyo del Estado para desarrollar otras alternativas”.

Denuncian que, en vez de convocarlos para buscar juntos una solución, “se ha procedido a penalizarnos con altísimas multas. No sólo se nos niega ayuda, sino que además se nos castiga porque nos va mal en nuestro trabajo. Cabe preguntarse cuál será el resultado de esta política”.

Sobre el resultado de este tipo de políticas, aseguran que será la expropiación de las chacras y su remate. “Si no pueden trabajarla porque no tienen financiación o porque ya ese tipo de producción no es rentable, ¿cómo van a pagar la multa? Tendrán dos opciones: la venden a precio vil, o se la expropia la Municipalidad y las remata. La ordenanza pareciera tener ese objetivo”.

Además, señalaron que Cipolletti fue el único municipio que aplicó una norma de penalización. “El presidente (Mauricio Macri) ha dicho en reiteradas oportunidades que en nuestro país existe una sobrecarga impositiva. Y este es un nuevo impuesto, disfrazado como multa, que afecta el desarrollo de la región y que sólo tiene un fin recaudatorio”, remarcaron.